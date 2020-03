The Walking Dead vereint wieder alle Stärken der Serie seit Ricks Abgang

The Walking Dead liefert mit der neuen Folge eine der besten seit Langem. Alle Stärken bündeln sich in dieser Hochspannungs-Episode. So sollte es weitergehen.

Wenn Beta einem Grab entsteigt und wie Michael Myers einst in Halloween - Die Nacht des Grauens durch dunkle Vorstadtstraßen läuft, dann hat The Walking Dead wieder zu sich gefunden. In seinen 10 Jahren Laufzeit hatte die Serie zahlreiche Höhepunkte und anhaltende Tiefpunkte zu verbuchen. Und so lange es so geniale Folgen wie die neuste gibt, werde ich der Serie treu bleiben.

Ohne Rick haben die Bösewichte viele Feinde

Ricks Abgang hat in The Walking Dead vor allem eines begünstigt: Platz für andere. Den weiß Showrunnerin Angela Kang in Staffel 9 und Staffel 10 bestens zu nutzen. Anstatt Ricks Bürde auf einen einzigen Charakter zu verlagern, darf einfach jeder seinen ganz eigenen Beef mit Alpha und Beta haben.

Während natürlich auch Negan viele Feinde hatte und wir auch genau wissen, warum Maggie ihn tot sehen möchte, lag der Fokus immer auf Rick. Das führte zu einer schwachen 8. Staffel, die mit einem seltsamen Tanz um den Baum von Rick und Negan endete.

© AMC The Walking Dead: Alpha in Staffel 10

Schauen wir auf die Bösewicht-Situation in Staffel 9 und 10 wird schnell klar, dass wir keine Ahnung haben, wer Alpha und Beta letztlich töten wird. Mit Daryl, Carol, Lydia, Aaron, Michonne und Negan (und Judith) gibt es zahlreiche Kandidaten, denen die "Ehre" zuteil werden könnte. Diese Aufteilung des Hauptplots auf viele Schultern macht die Serie unberechenbarer und ohne den einen Serienhelden auch realistischer.

Langweilige Charaktere bekommen neue Facetten

Die ehemalige Rick-Show ist jetzt endgültig zur Ensemble-Serie mutiert, bei der auch ehemals unspannende Figuren wie Rosita und Gabriel endlich glänzen dürfen. Rosita bekommt durch das gewonnene Verantwortungsbewusstsein für ihr Kind eine nie dagewesene Tiefe. Ihr Leben ist ihr zum ersten Mal seit Abrahams Tod nicht mehr egal.

© AMC The Walking Dead: Rosita und Gabriel in Staffel 10

Auch Gabriel hat so viel zu verlieren wie nie und entwickelt daraus eine spannende Rücksichtslosigkeit, die am Beispiel von Dante auch mit gravierenden moralischen (und wortwörtlichen) Einschnitten einhergeht.

Auch die in den The Walking Dead-Comics nichtexistente Gamma darf in der neusten Folge endgültig überlaufen und sich ihren Lebenswillen eingestehen. Damit entwickelt die Schachfigur von Alpha endlich ein spannendes Eigenleben und eine selbst auferlegte Mission: ihren Neffen.

In unserem Video-Review gibt's Yves Meinung zur neuen Folge:

Daryl darf endlich wieder Daryl sein

Dass Angela Kang genauso großer Fan von Daryl ist wie der Rest der Welt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Vor allem nach der 8. Staffel, in der Daryls Charakter zum stummen Beiwerk verkommen musste, ist seine Wandlung in Staffel 9 und 10 zum Anführer, Jäger und besten Freund ein Segen.

Seit Beths tragischem Unfalltod zur Mitte der 5. Staffel wusste die Serie Daryls Stärken nicht auszuspielen. Schon vor Ricks Abgang hatte er in Staffel 9 einige starke Szenen mit ihm gemeinsam. Angefangen damit, dass er am längsten nach dem Vermissten gesucht hat, wird sein bester Charakterzug, seine tiefe Loyalität zu Gleichgesinnten (geborene Kämpfer wie Lydia, Carol und Connie) seit Ricks Abgang endlich ausgeschöpft.

© AMC The Walking Dead: Daryl in Staffel 10

Genauso darf er den inneren Jäger gegen das "wilde Alpha-Tier" entfesseln, in einer der besten Kampfszenen von The Walking Dead: In der aktuellen Folge Hinterhalt verwunden sich Alpha und Daryl gegenseitig bis zum Nahtod und der totalen Erschöpfung. Eine passende Metapher für die psychischen Grausamkeiten der Whisperer.

Die neuste Folge glänzt mit Filmanspielungen

Der gesamte Kampf von Daryl gegen Alpha - vom Anschleichen in Egoperspektive bis zu den Blutspritzern auf der Kameralinse - ist eine Hommage an Predator. Daryl ist der Predator und Alpha Arnold Schwarzegger. Auch stilistisch bringen diese Ausflüge in die Filmgeschichte Abwechslung in die farblich oft sehr eintönigen The Walking Dead-Bilder.

Die beste Filmanspielung bekommt in der neusten Folge jedoch Beta. Wie das namenlose Böse steht er alleine im Dunkeln und sucht in aller Seelenruhe nach seinen nächsten Opfern. Nicht nur sein Erscheinungsbild, sein gesamtes Wesen ist eine Mischung aus den großen Slasher-Ikonen der 80er Jahre.

The Walking Dead ist gerade besser als die Comics

Als großer Fan der The Walking Dead-Comics wird dem Whisperer-Arc in der Vorlage bei Weitem nicht so viel Tragweite zugesprochen. Weder Alpha, noch Beta (geschweige denn Gamma) haben ansatzweise das Charisma und die Tiefe, die ihnen in der Serie zugesprochen wird.

© AMC The Walking Dead: Alpha in Staffel 10

Natürlich ist nicht jede neue Folge von The Walking Dead eine gute Folge. Auch in der Angela Kang-Ära passieren Fehler und charakterliche Tiefpunkte. Doch wer 45 Minuten lang diese Hochspannung abliefern kann wie in der aktuellen Episode Hinterhalt, die alle Figuren in ihrer Essenz erstrahlen lässt, ist noch lange nicht am Ende angekommen.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Immer wieder kommt The Walking Dead mit Folgen um die Ecke, die einen so kalt erwischen wie Judith, wenn sie Beta niederschießt.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Daryl vs. Alpha bis zum Nahtod

In der neuen Folge unseres Podcasts Moviepilot Live: The Walking Dead - auch bei Spotify - diskutieren Yves, Andrea und Sebastian über die grandiose 9. Folge der 10. Staffel:

Mit der Folge Hinterhalt kehrt The Walking Dead zu seinen größten Stärken seit Ricks Abgang zurück. Starke Charaktermomente wechseln sich mit starken Horrormomenten ab. Im Podcast besprechen wir alles im Detail - und mutmaßen, wann Maggie zurückkommt und Michonne endgültig geht.



