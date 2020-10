The Walking Dead: Vergessene Figur kehrt in neuer Episode zurück

The Walking Dead mit dem ursprünglichen Staffel 10-Finale nicht nur die Whisperer-Geschichte abgeschlossen, sondern auch das Schicksal einer verschollenen Figur geklärt.

Die neuste Episode von The Walking Dead wurde ursprünglich als Abschluss von Staffel 10 geplant. Dementsprechend laufen in den 45 Minuten zahlreichen Handlungsstränge der vorherigen Episoden zusammen. Damit einhergehend wurde auch das Schicksal einer verschollenen Figur geklärt. Achtung, es folgen Spoiler!

Bei der verschollenen Figur handelt es sich um Connie (Lauren Ridloff), die einst gemeinsam mit Magna (Nadia Hilker) in der Höhle eingesperrt wurde. Während Magna in der zweiten Hälfte der 10. Staffel wieder mit dem Rest der Gruppe aufgeschlossen hat, war von Connie weit und breit keine Spur zu entdecken.

The Walking Dead: Connie überlebt und trifft auf Virgil

Die 16. Folge der 10. Staffel bringt nun Licht ins Dunkel: Connie hat überlebt, auch wenn ihr gesundheitlicher Zustand alles andere als blendend ist. Auf den ersten Blick könnte man sie geradezu mit einem Beißer verwechseln. Mit letzten Kräften kriecht sie aus dem Wald auf eine Straße, während sich ein Pferd aus der Ferne nähert.

© AMC Connie in The Walking Dead

Auf diesem Pferd sitzt niemand Geringeres als Virgil (Kevin Carroll), der in Michonnes Abschiedsepisode seinen bisher größten Auftritt im The Walking Dead-Universum hatte. Nach den Ereignissen auf Bloodsworth Island könnte er nun ausnahmsweise Mal ein Leben retten. Allzu konkrete Details zum weiteren Verlauf der Geschichte verrät die Serie aber nicht.



Warum das Rätsel um Connies Überleben jetzt erst gelöst wurde? Das hat einen einfachen Grund: Die Figur wurde temporär aus der Serie herausgeschrieben, damit Schauspielerin Lauren Ridloff ihren Terminplan letztes Jahr mit den Dreharbeiten zum Marvel-Blockbuster Eternals vereinen konnte.

In diesem wird sie an der Seite von Angelina Jolie, Richard Madden und Kit Harington zu sehen sein. Ursprünglich sollte Eternals bereits im November 2020 in die Kinos kommen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Film inzwischen aber auf den 4. November 2021 geschoben.

Habt ihr Connie in The Walking Dead vermisst?