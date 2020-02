The Walking Dead-Vorschau: 3 lange Szenen-Ausschnitte zur neuen Folge

Die zweite Hälfte der 10. Staffel von The Walking Dead läuft. Nun neben dem Teaser auch 3 Szeneausschnitte zur kommenden Episode der AMC-Serie aufgetaucht.

Am vergangenen Sonntag startete die zweite Hälfte der 10. Staffel von The Walking Dead inklusive bizarrer Sexszene und düsterem Überlebenshorror in einer dunklen Höhle, in der sich Carol (Melissa McBride), Daryl (Norman Reedus) und Co. im Midseason-Finale gefangen sahen. Ein neues Video zeigt nun ausführliche Szenen aus der kommenden Episode mit dem Titel Stalker.

Unser Artikel zur Vorschau: Alexandria wird zum Horror-Schauplatz in Folge 10

Die beim YouTube-Kanal OneFergus erschienene Vorschauen zeigt den immer gefährlicher werdenden Konflikt mit den Whisperern rund um Anführerin Alpha (Samantha Morton), Beta (Ryan Hurst) und die vermeintliche Überläuferin Gamma (Thora Birch). Die Videos zeigen neben dem Cold Opening zur kommenden Folge auch 2 ausführliche Szenen-Ausschnitte.

Szene 1: Das passiert

Festgehalten in fließenden Kameraeinstellungen sehen wir Daryl samt gezücktem Messer bei der Verfolgung eines Whisperers, der einen Pfeil aus dem Kopf eines erlegten Untoten zieht. Kurz vor dem Angriff schreckt er jedoch zurück. Weitere Mitglieder der Gruppe sowie Alpha selbst treten samt Zombieanhang auf den Plan. Schnitt.



Szene 2: Das passiert

Die Überlebendenenklave Alexandria ist in tiefe Dunkelheit gehüllt. In einem Grab schlummert die tödliche Gefahr der Whisperer. Eine Hand bahnt sich ihren Weg aus der Erde und es erhebt sich offenbar die Nummer zwei des Kultes, Beta. Der Hüne zückt zwei Klingen und macht sich auf den Weg durch den Ort, in dem Gamma Informationen über die Whisperer preisgibt. In den kommenden Folgen könnte sich zeigen, welche Absichten sie tatsächlich verfolgt.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

