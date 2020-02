The Walking Dead-Vorschau: Alexandria wird zum Horror-Schauplatz in Folge 10

The Walking Dead wird mit der nächsten Folge zur beklemmenden Horror-Show mit Beta als Michael Myers-Verschnitt. Hier könnt ihr den Trailer zu Staffel 10, Folge 10 sehen.

The Walking Dead Staffel 10 ist wieder zurück und schockierte direkt mit einer verstörenden Sexszene zwischen Negan und Alpha. Zudem sorgte der Kampf von Carl, Daryl und Co. in einer finsteren Höhle für klaustrophobische Horrorstimmung. In der nächsten Folge geht es auch direkt weiter mit dem Horror, wenn Beta bei Nacht durch Alexandria streift.



Die nächste Folge von The Walking Dead trägt den Titel Stalker, in der Beta mit allen Mitteln die Verräterin Gamma aufspüren will. Den Trailer zu Folge 10 könnt ihr euch oben im Player oder weiter unten im Artikel ansehen.

The Walking Dead: Dantes finaler Plan endlich enthüllt

Das schaurige Bild einer Hand, die sich aus einem Grab erhebt, ist nicht nur extrem gruselig, sondern verrät uns endlich, warum Dante eine unschuldige alte Frau ermordete. Kurz bevor seine Identität als Whisperer aufflog, beerdigte er die alte Frau. Das Grab, das er schaufelte, entpuppt sich nun als geheimer Zugang zu einem Tunnel, durch den die Whisperer Alexandria infiltrieren können.

The Walking Dead Staffel 10: Wer stirbt und wer überlebt in der 2. Hälfte?

Wie der Trailer zur Episode Stalker zeigt, wird sich Beta (Ryan Hurst) bei Nacht durch Alexandria metzeln, um an Gamma zu gelangen. Beta wird nun endgültig zu einer Hommage an die Horror-Ikonen Michael Myers und Jason Voorhees.

The Walking Dead: Ist Daryl in Gefahr?

Ebenso können wir uns in der kommenden Folge auch auf mehr Daryl-Action freuen, der sich auf die Suche nach den verschütteten Connie und Magna begibt. Wie der Trailer andeutet, kommt es dabei womöglich zu einer äußerst blutigen Begegnung zwischen Daryl und Alpha.

Doch nicht nur Daryl (Norman Reedus) gerät in Folge 10 in Gefahr. Am Ende des Trailers erblicken wir einen unheimlichen Whisperer der sich über das Kinderbettchen der kleinen Coco beugt. Hoffen wir, dass Rosita (Christian Serratos) und ihre Tochter heil aus der Sache rauskommen werden.

The Walking Dead - Trailer zu Staffel 10, Folge 10

The Walking Dead - S10 Episode 10 Trailer (English) HD

Unser Podcast für The Walking Dead-Fans: Jetzt abonnieren!

Ab dem 26.02.2019 gibt es unsere YouTube-Livestreams zu The Walking Dead immer Mittwochmittag um 12.00 Uhr auch als Podcast für euch. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber haben wir bereits über The Walking Dead diskutiert, doch mit dem neuen Format wollen wir nach jeder Folge tief in die Materie eintauchen. Abonniert uns bei Spotify, im Feed und bei der Podcast-App eures Vertrauens!

Yves, Sebastian, Max und Andrea besprechen jede Woche die neuste Folge, zerlegen die verrücktesten Theorien und wägen sachte die Überlebenschancen ihrer Lieblingsfiguren ab. Seid dabei!

Was haltet ihr von Beta als The Walking Dead-Bösewicht?