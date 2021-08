The Walking Dead will größtes Eugene-Geheimnis nicht verraten – in der neuen Folge war die perfekte Gelegenheit

Die 1. Folge der 11. Staffel von The Walking Dead bringt uns das Commonwealth näher. Das große Eugene-Geheimnis will uns die Zombieserie allerdings nicht verraten.

The Walking Dead ist zurück und liefert uns zum Auftakt der 11. Staffel eine Folge voller Nervenkitzel. Besonders der Konflikt zwischen Maggie und Negan sorgt für Aufsehen und beschert uns den ersten großen Cliffhanger. Auch der zweite wichtige Handlungsstrang der neuen Episode wartet mit einigen spannenden Details auf.

Die neue The Walking Dead-Folge auf Disney+ streamen Zu Disney+ Jetzt Abo sichern

Eugene, Yumiko, Ezekiel und Princess befindet sich in den Fängen des Commonwealth. Wie der geheimnisvolle Ort aussieht, erfahren wir noch nicht. Dafür wissen wir jetzt, dass es ganz schön knifflig ist, in die Gemeinschaft der Überlebenden aufgenommen zu werden. Die vier Figuren müssen sich einem beachtlichen Fragenkatalog stellen.

Warum will uns The Walking Dead das Eugene-Geheimnis nicht verraten?

Vom Schulabschluss bis hin zur gesundheitlichen Akte wollen die Vertreter:innen des Commonwealth alles wissen. Einige Fragen wirken der Situation angemessen, andere total daneben. Was beim oberflächlichen Schauen der Folge jedoch kaum auffällt: Eine interessante Information verschweigt uns The Walking Dead bewusst.

Unser Video-Recap der neuen The Walking Dead-Folge:

Negan vs. Maggie und das Commonwealth | The Walking Dead Staffel 11 Folge 1

Während wir mehr über Eugenes alte Postleitzahlen erfahren, als wir jemals wissen wollte, ist er die einzige Figur, deren frühere Beschäftigung ein Geheimnis bleibt. Als Yumiko, Ezekiel und Princess nach ihren Jobs gefragt werden, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. Bei Eugene schneidet die Folge geschickt weg.

Jobs vor der Zombie-Apokalypse: Ezekiel war ein Zoowärter, Yumiko arbeitete als Anwältin und Princess hat sich in einem Musikladen die Zeit vertrieben.

Durch die flotte Montage fällt es kaum auf, dass The Walking Dead ausgerechnet dieses Detail ausspart. Mit einem Blick auf Eugenes Geschichte wirkt es allerdings überaus verdächtig: Als Wissenschaftler stellte er sich im Zuge seiner Einführung vor und machte sich dadurch in der Zombie-Apokalypse sehr wertvoll. Doch das war gelogen.

The Walking Dead: Erwartet uns noch ein großer Eugene-Twist in Staffel 11?

In Wahrheit ist Eugene kein Wissenschaftler, sondern ein – genau an diesem Punkt lässt uns die Serie im Stich. Sicherlich könnte der entscheidende Wortschnipsel im Schnitt untergegangen zu sein. Bei einer Serie, die so auf Details und Easter Eggs setzt wie The Walking Dead, scheint das aber eher unwahrscheinlich.

Die kreativen Köpfe hinter der neuen Folge wissen ganz genau, dass sie hier eine Lücke nicht schließen. Die entscheidende Frage ist nur: Machen sie es nur aus Spaß, um Theorien zu befeuern, oder steckt dahinter wirklich ein größerer Masterplan? Immerhin wäre die Folge der perfekte Zeitpunkt gewesen, um Eugenes Job zu enthüllen.

© AMC/Disney The Walking Dead

Sollte es kein Scherz sein, könnte Eugenes Hintergrundgeschichte tatsächlich noch einmal interessant werden. Die Enthüllung seines früheren Berufes wirkt auf den ersten Blick unspektakulär, wenn sie jedoch richtig in die Handlung eingeflochten wird, kann sie unseren Blick auf eine Figur und ihr Handeln in der Gegenwart verändern.

Wir dürfen also gespannt sein, wie sich die finale The Walking Dead-Staffel in ihrem weiteren Verlauf entwickelt. Am Montag erscheint die nächste Folge auf Disney+.

Unser Podcast zur neuen The Walking Dead-Staffel

The Walking Dead, die Serie, wird mit dem Finale der 11. Staffel enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära mit dem Fokus auf die erste Folge der 11. Staffel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir sprechen über unsere Erwartungen und Wünsche für die 11. Staffel von The Walking Dead. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und werden wir Rick Grimes nochmal sehen?



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was glaubt ihr war Eugenes früherer Beruf in The Walking Dead?