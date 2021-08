The Walking Dead Staffel 11 auf Disney+: Warum jetzt der ideale Zeitpunkt zum Wiedereinstieg ist

The Walking Dead hat eine neue Streaming-Heimat. Die 11. Staffel der Horrorserie läuft seit Montag bei Disney+. Wenn ihr noch einmal in die Zombie-Apokalypse einsteigen wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür.

Mit dem Start der 11. Staffel schlägt The Walking Dead sein finales Kapitel auf. Seit über einer Dekade begleitet uns die Zombieserie – eine sehr lange Zeit. Vieles ist passiert in den bisher ausgestrahlten Episoden. Der größte Einschnitt dürfte der Ausstieg von Hauptdarsteller Andrew Lincoln gewesen sein.

Hier könnt ihr die 11. Staffel von The Walking Dead bei Disney+ schauen

Doch nicht nur Lincoln hat in den vergangenen Jahren The Walking Dead den Rücken gekehrt. Auch einige Fans haben sich von der Serie abgewandt. Die 11. Staffel entpuppt sich dennoch als großartige Chance, um noch einmal in die von Zombies überrannte Welt einzutauchen. Denn The Walking Dead wartet mit einem XXL-Finale auf.

Das epische The Walking Dead-Finale erobert Disney+

Seit Montag läuft die 11. Staffel von The Walking Dead in Deutschland. Disney+ ist zur neuen Streaming-Heimat der extrem erfolgreichen Serie geworden. Passend zum Start der neuen Folgen sind dort vor ein paar Wochen alle vorherigen Staffeln eingetrudelt, inklusive der ungewöhnlichen Bonusfolgen der letzten Runde.

Eine Zombieserie auf Disney+? Das wirkt bei all den familienfreundlichen Inhalten auf den ersten Blick unpassend. Dank der Kategorie Star gibt es inzwischen jedoch viele Filme und Serien auf Disney+, die sich an ein erwachsenes Publikum richten. Schon bald startet dort auch die apokalyptische Comicverfilmung Y: The Last Man.

Wenn ihr die letzten Staffeln nicht gesehen habt und dennoch das Finale erleben wollt, ist es aber nicht zwangsläufig notwendig, alle Episoden nachzuholen. The Walking Dead beginnt gerade eine völlig neuen Handlungsstrang. Der unheimliche Whisperer-Arc rund um die furchteinflößende Alpha (Samantha Morton), der von den Fans gespalten aufgenommen wurde, ist Geschichte.



Hier könnt ihr den Trailer zu The Walking Dead Staffel 11 schauen:

The Walking Dead - S11 Trailer (Deutsch)

Stattdessen fokussiert sich die Serie fortan auf das Commonwealth. Hierbei handelt es sich um die größte Gemeinschaft Überlebender, die wir im Verlauf der gesamten Serie kennenlernen. Schon in Robert Kirkmans Comicvorlage spielte der geheimnisvolle Schauplatz eine entscheidende Rolle, als es um das Ende der Reise ging.

The Walking Dead steuert auf ein gigantisches Finale zu

Im Gegensatz zu Game of Thrones, wo die letzte Staffel mit sechs Episoden die kürzeste war, erhalten wir bei The Walking Dead die Chance, uns über den Verlauf von 24 Episoden von den liebgewonnenen Figuren zu verabschieden. Laut US-Sender AMC werden diese in drei Blöcken zu je acht Episoden veröffentlicht.

Das The Walking Dead-Finale ist als gigantisches Serien-Event konzipiert und definitiv etwas Besonderes. Gerade in einer Zeit, in der es immer seltener wird, dass Serien die Zehn-Staffel-Marke erreichen, dürfen wir umso gespannter sein, wie Showrunnerin Angela Kang und ihr Team die tragische Geschichte zu Ende bringen.

Bereits in der ersten Episode der 11. Staffel ist The Walking Dead der Einzug auf die Zielgerade deutlich anzumerken. Abenteuerliche Schauplätze, massig Untote und aufwühlende Konflikte: Besonders die Begegnung zwischen Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) sorgt für Nervenkitzel.

© AMC/Disney+ The Walking Dead

Hier kann The Walking Dead seine spannendsten Fragen stellen und die Abgründe der Figuren erforschen. Nicht nur die Zombies sind Monster, auch – oder besser gesagt: vor allem – die Menschen. Da befindet sich die Serie einmal mehr im Einklang mit dem zentralen Motiv des Comics. Bei Kirkman geht es darum, zu erforschen, wie sich die Figuren in einer Extremsituation wie der Zombie-Apokalypse verändern.

The Walking Dead ist nun an dem Punkt angekommen, wo die Serie nicht mehr auf Zeit spielen muss. Stattdessen können in den nächsten Wochen alle Register gezogen werden. Für die finale Staffel hat sich die Serie einen der explosivsten und erschütterndsten Arcs aus den Comics aufgehoben. Wenn ihr The Walking Dead noch einmal eine Chance geben wollt, dann ist jetzt der richtige Moment gekommen.

Podcast: Was passiert nach dem The Walking Dead-Ende?

The Walking Dead, die Serie, wird mit dem Finale der 11. Staffel enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära mit dem Fokus auf die erste Folge der 11. Staffel.

Wir sprechen über unsere Erwartungen und Wünsche für die 11. Staffel von The Walking Dead. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und werden wir Rick Grimes nochmal sehen?



Schaut ihr euch die finale Staffel von The Walking Dead an?