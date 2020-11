The Walking Dead Staffel 10: Start für neue Folgen steht fest - Darum geht es

Die 10. Staffel The Walking Dead wird 2021 mit 6 neuen Folgen fortgesetzt. Jetzt wurden sowohl das Startdatum als auch zahlreiche Infos zur Handlung bekannt. Und ja, das Negan-Prequel ist auch dabei.

Der Whisperer-Krieg ist vielleicht zu Ende, aber die 10. Staffel von The Walking Dead ist es noch lange nicht. Bevor im Herbst die finale 11. Staffel der Zombieserie an den Start geht, erwarten uns noch 6 Bonus-Episoden, die Staffel 10 auf sage und schreibe 22 Episoden bringen.

AMC enthüllte nun nicht nur das Startdatum für die finalen Episoden der 10. Staffel, sondern auch viele Infos zum Inhalt der einzelnen Folgen. In den Bonusfolgen erwarten uns jede Menge Rückblenden und Vorgeschichten zu Negan, Maggie und Daryl. Zudem wurden auch drei neue Darsteller für die Bonus-Folgen bekannt gegeben.

The Walking Dead Staffel 10: Wann starten die neuen Folgen bei Sky?

Die Wartezeit für die nächsten Folgen der 10. Staffel The Walking Dead wird nicht allzu lang ausfallen. Bereits am 28. Februar 2021 starten die 6 neuen Episoden in den USA bei AMC. In Deutschland werden diese voraussichtlich ab dem 1. März 2021 immer montags beim FOX Channel via Sky zu sehen sein.

Podcast: Wie endet The Walking Dead nach 11 Staffeln? Unsere Theorien

The Walking Dead: Das ist die Handlung der Bonusfolgen von Staffel 10

Drei neue Gesichter wird es in den 6 Bonus-Episoden zu sehen geben, die aufgrund der strengen Hygieneauflagen in der Corona-Pandemie anders ausfallen, als bisher. So werden sich die neuen Folgen nur auf wenige Charaktere in reduzierten Settings konzentrieren.

Neu zu Cast stoßen Robert Patrick (Terminator 2) als mysteriöser Fremder, Okea Eme-Akwari als maskierter Ninja-Kämpfer Elijah sowie Hilarie Burton Morgan (Jeffrey Dean Morgans Ehefrau) als Negans Ehefrau Lucille.

The Walking Dead - Staffel 10, Folge 17: Home Sweet Home

Beta ist tot und Maggie ist nach langer Abwesenheit zurückgekehrt. Noch ist sie nicht bereit, ihre Geschichte zu erzählen. Aber bald holt sie ihre Vergangenheit wieder ein, als Maggie auf Negan trifft. Unterdessen müssen Maggie und Daryl gegen eine unsichtbare Gefahr ankämpfen.

The Walking Dead - Staffel 10, Folge 18: Find Me

Für Daryl und Carol nimmt ein Abenteuer eine unerwartete Wendung, als sie zu einer alten Hütte gelangen. Hier erinnert sich Daryl an die Zeit zurück, als er allein nach dem spurlos verschwundenen Rick suchte. In dieser Episode wird es also Rückblenden geben, in denen wir erfahren, was Daryl während der 6-Jahres-Zeitsprungs getrieben hat.

© AMC Carol und Daryl





The Walking Dead - Staffel 10, Folge 19: One More

Gabriel und Aaron begeben sich auf einen Versorgungslauf und betrinken sich in einem alten Lagerhaus. Als Aaron plötzlich verschwindet, trifft Gabriel auf einen mysteriösen Fremden (Robert Patrick), der Bibeln sammelt, die er als Toilettenpapier nutzt.

The Walking Dead - Staffel 10, Folge 20: Splinter

Eugene, Ezekiel, Yumiko und Princess werden von den Commonwealth-Soldaten in weißen Stormtrooper-Rüstungen gefangen genommen und voneinander getrennt. Princess erinnert sich an ihre traumatische Vergangenheit, während sie und Ezekiel einen Fluchtplan schmieden.



The Walking Dead - Staffel 10, Folge 21: Diverged

Daryl und Carol gehen getrennte Wege. Jeder von ihnen versucht allein zu überleben. Werden die Erlebnisse ihre Freundschaft stärken oder wird der Abstand zwischen ihnen permanent bleiben? Ein kleiner Spoiler ist an dieser Stelle wohl das bereits angekündigte Daryl-Carol-Spin-off.

© AMC Friday Night in with the Morgans





The Walking Dead - Staffel 10, Folge 22: Here's Negan

Hier ist sie also endlich: die Adaption des beliebten Negan-Prequel-Comics. Um den Zorn Maggies zu entfliehen, nimmt Carol Negan mit auf einen Abstecher in die Wildnis. Hier erinnert sich Negan zurück an seine geliebte Frau Lucille und an all die Erlebnisse, die ihn an diesen Punkt brachten. Dabei kommt er zu einer Einsicht, wie es für ihn in Zukunft weitergehen wird.

Warum gibt es diese Bonus-Stand-Alone-Folgen überhaupt? Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der bisherige Plan für das The Walking Dead-Franchise gehörig durcheinander gewirbelt. Die Serie wird nun mit Staffel 11 enden, welche die Geschichte der Riesengemeinschaft des Commonwealth behandeln wird.

Unter den aktuellen Umständen kann die Staffel nicht wie geplant gedreht werden, weshalb die Autoren Bonus-Episoden konzipierten, die mit wenigen Darstellern realisiert werden konnten und die Brücke zur finalen Season schlagen werden.

