The Witcher bei Netflix: 4 epische Storylines aus den Büchern, die uns in Staffel 2 der Henry-Cavill-Serie erwarten

In wenigen Monaten startet auf Netflix Staffel 2 der düsteren Fantasy-Serie The Witcher. Wir verraten, welche epischen Momente aus den Büchern euch mit Ciri, Yennefer und Henry Cavills Geralt erwarten könnten.

Das Netflix-Original The Witcher konnte 2019 viele Fantasy-Fans für sich begeistern. Egal ob bereits treue Fans oder Neulinge in der Welt der Hexer. Statt die bekannten Handlungsstränge aus den beliebten Videospieladaptionen wie The Witcher 3: Wild Hunt aufzugreifen, orientiert sich die Serie stark an der polnischen Buchvorlage von Andrzej Sapkowski und enthielt somit selbst für die noch viel Neues, die bereits hunderte Stunden mit Geralt von Rivia und seinem treuen Pferd Plötze in den Spielen verbracht hatten.

Am 17. Dezember 2021 startet die zweite Staffel auf Netflix, die bisherigen Trailer und Teaser haben allerdings noch nicht allzuviel darüber verraten, wie es mit Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allan) weitergeht. Müssen sie aber auch gar nicht: Denn wir verraten euch, welche Storylines und Elemente aus den Büchern im Trailer bereits angeteast wurden und unbedingt in Staffel 2 auftauchen müssen.

The Witcher zeigt uns endlich, wie badass Ciri wirklich ist

Der erste Trailer zeigt es uns ja bereits ganz gut: The Witcher Staffel 2 wird sich viel um Ciri und ihre Ausbildung als weiblichen Hexer drehen. (“Hexerinnen” gibt es in der Witcher-Welt nämlich eigentlich nicht.) Dieser Teil der Handlung nimmt einen großen Teil des dritten Hexer-Buches Das Erbe der Elfen ein – das übrigens auch das erste Buch der Reihe ist, das nicht eine Zusammensetzung verschiedener Kurzgeschichten ist.

Schaut euch den Teaser-Trailer für The Witcher Staffel 2 an:

The Witcher - S02 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Geralt nimmt Ciri mit in seine Heimat nach Kaer Mohren und lässt sich durch die gleiche Ausbildung gehen, die auch er damals erlebt hat. Dazu gehört natürlich die Ausbildung mit dem Schwert, aber auch der Weg über die sogenannte Spur. Eine Art Hindernisparcours, der durch die Wälder rund um die Festung verläuft. Daraus erwächst schnell eine Art Vater-Tochter-Beziehung zwischen den beiden, gerade weil Ciri nichts lieber möchte als ein Hexer zu sein.

Anhand des Trailers ist schon zu sehen, dass die Serie noch ein paar Schritte weiter geht. Während wir im Buch bereits einige Monate nach Beginn ihres Trainings in die Handlung einsteigen, scheint die Serie auch den Beginn von Ciris Ausbildung zu zeigen. Auf eine Sache können wir uns aber in jedem Fall einstellen: Statt getrennt voneinander durch die düstere Welt zu irren, werden wir in Staffel 2 endlich viele gemeinsame Momente von Ciri und Geralt erleben. Und die Spieler:innen der Videospieladaption wissen, das kann nur gut werden.

Staffel 2 der Henry Cavill-Serie verrät mehr über Kaer Morhen und die anderen Hexer

Ganz besonders Fans der Spiele werden sich schon über die ersten Bilder von Kaer Morhen gefreut haben. Dies ist die Heimat von Geralts Hexerkollegen. In den Büchern ist die Festung ziemlich heruntergekommen. Hexer sind bei weitem nicht mehr das, was sie einmal waren. Nur noch der alte Vesemir lebt hier und das Wissen, wie man zu einem Hexer wird, ist verloren gegangen. Trotzdem ist Geralt nicht der letzte Hexer, ein paar seiner Kollegen wie Lambert oder Eskel kommen zum Überwintern immer wieder in die Heimat.

© Netflix Henry Cavill als Geralt in Staffel 2

In der Vorlage nehmen die Hexer die Rolle von großen Brüdern gegenüber Ciri ein. Sie versuchen, aus dem Mädchen irgendwie eine Hexerin zu machen, und gehen dafür auch ein paar Experimente ein. Eine tolle Gelegenheit für die Serie, hier die Welt ein wenig auszubauen und zu zeigen, wie hart das Leben eines Hexers bereits bei der Ausbildung ist. Fans der Spiele dürfen sich übrigens auch auf diesen Abschnitt freuen: Triss Merigold (Anna Shaffer) hat einen ihrer wenigen Auftritte in Kaer Mohren und schließt dort gleich Freundschaft mit Ciri.

Wer mehr zu Vesemirs Vorgeschichte erfahren möchte: Den Animationsfilm The Witcher: Nightmare of the Wolf gibt es ab dem 23. August 2021 bei Netflix.

Yennefer und Geralt könnten in Staffel 2 endlich zeigen, warum sie das einzig wahre The Witcher-Traumpaar sind

Die Zauberin und einzig wahre Liebe von Geralt, Yennefer von Vengeberg, dürfte auch in Staffel 2 von The Witcher wieder jede Menge Screentime bekommen.

© Netflix Anya Chalotra als Yennefer in Staffel 2 von The Witcher

Geralt wird in der Buchvorlage zu Ciris Vater, die Rolle der Mutter nimmt jedoch Yennefer ein. Denn die Hexer Kaer Morhens müssen irgendwann einsehen, dass Ciris magische Kräfte viel zu gefährlich sind, um sie unkontrolliert zu lassen. Also wendet sich Geralt an die Zauberin, die sich breitschlagen lässt, Ciri bei ihrer Ausbildung zu unterstützen. Wenn auch erst nur widerwillig.

Yennefer bringt Ciri in den Büchern jedoch noch sehr viel mehr als nur Magie bei. Sie übernimmt auch ihre Erziehung und versucht, eine Dame aus ihr zu machen – allerdings mit überschaubarem Erfolg. Diese langsame Annäherung zwischen den beiden könnte einen fantastischen Handlungsabschnitt für den zweiten Teil der kommenden Staffel bilden.

Netflix’ Fantasy-Hit hat ein eine große Besonderheit, die in Staffel 2 endlich zur Geltung kommen könnte

Doch auf Geralt warten in Staffel 2 von The Witcher nicht nur zwischenmenschliche Herausforderungen. Neben seiner Vater- und Ausbilderrolle für Ciri gibt es eine Handvoll Kurzgeschichten, die es noch nicht in die Serie geschafft haben. Eine davon wurde bereits angekündigt und auch im Trailer kurz angeschnitten. Die Geschichte heißt Ein Körnchen Wahrheit und ist eine Hommage an die Schöne und das Biest.

Hier wird das ganze einmal umgekehrt: Geralt trifft auf einen Mann, der in ein Monster verwandelt wurde, mit diesem Schicksal aber ziemlich zufrieden ist.

© Netflix Freya Allan als Ciri in Staffel 2

Solche Spielereien und ironische Abwandlungen bekannter Märchenmotive sind ein wiederkehrendes Thema der Hexer-Bücher. Leider hat die erste Staffel dies beinahe völlig vernachlässigt. Zwar basierte die erste Folge von Staffel 1 auf einer Geschichte, die eigentlich im Kern eine Parodie auf Schneewittchen gewesen ist. Im restlichen Teil der ersten Staffel wurde dieses Motiv aber leider sträflich vernachlässigt. Die zweite Staffel hätte nun die Chance, dies wieder gerade zu rücken und mehr eigene Identität zu gewinnen.

Material gibt es noch genug. Unter anderem eine Kurzgeschichte, die an die kleine Meerjungfrau erinnert, in der Fanliebling Rittersporn ebenfalls wieder einen Platz hätte. Vor allem wurde es aber auch eine der wichtigsten Motive von The Witcher noch einmal unterstreichen. Nichts ist nur gut oder nur böse, schwarz oder weiß – und irgendwo gibt es immer einen Haken.

Was wollt ihr unbedingt noch in der neuen Staffel The Witcher sehen?