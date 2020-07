The Witcher bei Netflix: In Staffel 2 sehen wir eine ganz neue Ciri

Ciri steht in The Witcher bei Netflix noch am Anfang ihrer Entwicklung. Die Macherin der Serie verriet nun, was wir in Staffel 2 von der Prinzessin erwarten können.

Die 1. Staffel von The Witcher stellte uns die drei wichtigsten Charaktere in verschiedenen Zeit-Ebenen vor, die erst in der finalen Folge miteinander verschmelzen. Das 12-jährige Mädchen Ciri (Freya Allan) ist hier hauptsächlich auf der Flucht und noch nicht die abgebrühte Kriegerin, die Kenner der Vorlage ins Herz geschlossen haben.

Die kommende 2. Staffel jedoch wird deutliche Veränderungen für die Figur auf den Weg bringen. Dies verspricht Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich jetzt im Gespräch mit TV Guide .

The Witcher Staffel 2: Ciris aufregende Entwicklung

Eigentlich sollte Ciris Story in der 1. Staffel The Witcher bereits eine größere Rolle spielen, als es am Ende tatsächlich der Fall war. Hissrich möchte daher im nächsten Kapitel einiges nachholen und sich stärker mit dem Charakter beschäftigen:

Wir werden sehen, wie sie die Person wird, die wir aus den Büchern und später auch aus den Videospielen kennen.

Die Macherin erwähnt auch explizit Ciris Training (durch Geralt), für das in der Serie nun ebenfalls der Weg geebnet ist. Ihre neusten Aussagen ergänzen sich gut mit einem anderen Interview jüngeren Datums, in dem Hissrich konkret auf die Dynamik zwischen Geralt und Ciri in Staffel 2 eingeht. Vor allem die Gegensätzlichkeit der beiden birgt eine Menge Potenzial, leicht wird ihre gemeinsame Reise jedoch nicht.

Bei aller Vorfreude auf die Aussicht einer "neuen" Ciri will die Showrunnerin allerdings nichts überstürzen. Die Figur soll sich schrittweise entfalten. So erweisen die Autoren den Ursprüngen und bisherigen Abenteuern Ciris den gebotenen Respekt.

Die 2. Staffel The Witcher hat bei Netflix noch kein konkretes Startdatum. Vor Herbst 2021 ist wohl nicht mit einem Release zu rechnen, da sich die Produktion aufgrund des Coronavirus verzögert. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Was erhofft ihr euch von Ciri in The Witcher Staffel 2?