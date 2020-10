The Witcher bei Netflix: Wichtige Info zu Staffel 3 aufgetaucht

Eine 3. Staffel von The Witcher wurde noch nicht offiziell verkündet. Ein neuer Hinweis macht die Fortsetzung der Netflix-Serie jetzt aber immer wahrscheinlicher.

Zurzeit müssen sich Fans noch länger auf neue Folgen von The Witcher gedulden. Wegen der Coronavirus-Pandemie musste die Produktion von Staffel 2 der Netflix-Serie zwischenzeitlich unterbrochen werden, wobei die Dreharbeiten mittlerweile wieder aufgenommen wurden. Auf Nachschub müssen Zuschauer trotzdem noch eine ganze Weile warten.



Genauso interessant ist für Fans aber auch die Frage, wie es mit The Witcher in Zukunft weitergeht. Nachdem die 2. Staffel schon vor dem Start der 1. Staffel in Auftrag gegeben wurde, hat Netflix Staffel 3 noch nicht offiziell verkündet. Ein neuer Hinweis lässt die Fortsetzung jetzt aber immer wahrscheinlicher aussehen.

The Witcher Staffel 3 wurde in die Datenbank der Writers Guild of America eingetragen

Die große The Witcher-Fanseite Redanian Intelligence berichtet darüber, dass eine 3. Staffel der Netflix-Serie mittlerweile bei der Writers Guild of America eingetragen wurde. Dabei handelt es sich um die gemeinsame Gewerkschaft der Autoren in der amerikanischen Film- und Fernsehindustrie. Projekte, die hier offiziell in die Datenbank eingetragen werden, sind definitiv ernstzunehmen.

Dem WGA-Eintrag nach wird Lauren Schmidt Hissrich auch für The Witcher Staffel 3 weiterhin als Showrunnerin beteiligt sein. Ansonsten steht dort nur noch, dass die Fortsetzung zwischen 2020 und 2021 produziert werden soll.

Schaut ein Making-of-Video zu The Witcher Staffel 1!

The Witcher Das Making-of - Trailer (Deutsche UT) HD

Neben der Hauptserie hat Netflix zuletzt ein Spin-off zu The Witcher bestellt. The Witcher: Blood Origin wird 1200 Jahre vor Geralt von Riva spielen und die Entstehung des ersten Hexers beleuchten. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht aber noch nicht fest.

Netflix-Podcast: Wie gut ist The Witcher wirklich?

Wir gehen in dieser Podcast-Folge von Streamgestöber den gespaltenen Meinungen zu The Witcher auf den Grund:

Während Ines viele Argumente gegen The Witcher findet, haben unser Kollege Dennis von GamePro und Max gemischte Gefühle und Andrea kommt bei der Serie ins Schwärmen. Wir können uns immerhin einigen, dass nach der 1. Staffel The Witcher ein Musical-Spin-off von Rittersporn angebracht wäre.



