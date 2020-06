The Witcher-Ersatz bei Netflix: Neuer Cursed-Trailer verspricht Fantasy-Epos

Vor The Witcher Staffel 2 bringt Netflix für Fantasy-Fans schon bald Nachschub. Mitte Juli kommt die Serie Cursed mit Katherine Langford, zu der jetzt noch ein Trailer erschienen ist.

Vor August 2021 dürften The Witcher-Fans nicht mit der Veröffentlichung von Staffel 2 rechnen. Wer bis dahin unbedingt neuen Fantasy-Stoff braucht, bekommt von Netflix schon bald Nachschub. Mitte Juli veröffentlicht der Streamingdienst die erste Staffel der neuen Serie Cursed - Die Auserwählte. In der Comic-Adaption spielt Tote Mädchen lügen nicht-Star Katherine Langford die Hauptrolle in einer Variation der berühmten Artussage.

Nachdem vor gut zwei Wochen schon ein erster Trailer zu Cursed erschienen ist, hat Netflix jetzt noch einen neuen Trailer veröffentlicht, um die Vorfreude auf die Fantasy-Serie anzuheizen. Oben im Player könnt ihr euch die englische Version anschauen. Etwas weiter unten findet ihr den deutschen Trailer.

Darum geht es in Netflix' Cursed - Die Auserwählte

In Cursed spielt Katherine Langford die Jugendliche Nimue, die mysteriöse Fähigkeiten besitzt und sich mit dem Söldner Artus auf die Suche nach dem mächtigen Schwert Excalibur begibt. Schnell sind beiden noch andere Parteien auf den Fersen, die an der Waffe interessiert sind.

Hier könnt ihr euch den deutschen neuen Trailer zu Cursed anschauen

Cursed - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Netflix-Serie basiert auf der Comicvorlage von Frank Miller und Tom Wheeler. Neben Katherine Langford als Nimue, Daniel Sharman als Artus und Gustaf Skarsgård als Merlin sind in Cursed außerdem noch Lily Newmark, Shalom Brune-Franklin, Sebastian Armesto, Emily Coates, Billy Jenkins und Peter Mullan zu sehen.

Die 1. Staffel von Cursed - Die Auserwählte umfasst insgesamt zehn Episoden und steht Netflix-Abonnenten ab dem 17. Juli 2020 zum Streamen zur Verfügung.

