Fantasy-Nachschub auf Netflix: Trailer entfesselt blutigen The Witcher-Ersatz

Auf die 2. Staffel von The Witcher müssen wir vermutlich noch über ein Jahr warten. Mit Cursed hat Netflix aber bereits einen Fantasy-Ersatz parat. Seht hier den ersten Trailer zur Serie mit Katherine Langford.

Erst vor ein paar Tagen berichteten wir, dass die Ankunft der 2. Staffel von The Witcher noch lange auf sich warten lässt. Auch wenn die Dreharbeiten zur Fantasyserie schon bald wieder beginnen, sollten wir nicht vor August 2021 mit den neuen Episoden rund um den von Henry Cavill verkörperten Hexer rechnen.

Mit Cursed - Die Auserwählte kündigt sich jedoch bereits ein aufregender Ersatz an. Auch hier haben wir es mit einer epischen Fantasy-Geschichte zu tun, denn hier wird die Arthussage variiert. Dieses Mal ist es allerdings kein König, der das Schwert Excalibur aus dem Stein zieht, sondern eine Königin - verkörpert von Katherine Langford.

Erster Trailer zu Cursed mit Katherine Langford

Katherine Langford kennt sich bestens bei Netflix aus. Mit der kontroversen Serie Tote Mädchen lügen nicht feierte sie ihren Durchbruch vor drei Jahren. Zuletzt war sie u.a. in in der Romcom Love, Simon und dem Krimi Knives Out zu sehen, allerdings nur in Nebenrollen. Cursed - Die Auserwählte markiert somit ihr nächstes großes Projekt.



Schaut den Trailer zu Cursed - Die Auserwählte:

Cursed - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Netflix-Serie gleichnamigen Comicvorlage von Frank Miller und Tom Wheeler, die ebenfalls bei der Adaption die kreativen Zügel in Händen halten. Während Katherina Langford in die Rolle der geheimnisvollen Nimue schlüpft, übernimmt Daniel Sharman den Part von Arthur. Gustaf Skarsgård ergänzt das Ensemble derweil als Zauberer Merlin.

Komplettiert wird der Cast von Lily Newmark, Shalom Brune-Franklin, Sebastian Armesto, Emily Coates, Billy Jenkins und Peter Mullan. Die 1. Staffel von Cursed - Die Auserwählte umfasst insgesamt zehn Episoden und feiert am 17. Juli 2020 ihre Premiere auf Netflix.

