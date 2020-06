Neu bei Netflix im Juli: Massenhaft Serien und 2 Horror-Kracher

Der Hochsommer bei Netflix kann sich sehen lassen. Der Streamingdienst protzt im Juli mit einem großen Serienaufgebot. Auch das Filmprogramm hat viel zu bieten.

Wenn die traditionellen Fernsehsender pausieren, legt Netflix richtig los. Der Juli ist deshalb besonders reich an Serien. Am besten holt ihr jetzt euren Kalender raus, um einen Überblick über die Neustarts zu behalten. Wir stellen euch die größten Highlights im Hochsommer vor. Mit 47 Meters Down 2 und The Stranger 2 erwarten euch zwei Horror-Highlights.

Horror und Fantasy: Die 5 größten Highlights bei Netflix im Video

Die 5 besten Netflix-Starts im Juli 2020

Netflix-Empfehlung im Juli: Diese Filme müsst ihr auf dem Schirm haben

Wann? 1. Juli

1. Juli Worum geht es? Zwei Urlauberinnen wollen aus einem Käfig Haie beobachten. Das Abenteuer geht mächtig schief, der Käfig sinkt auf den Meeresgrund.

Zwei Urlauberinnen wollen aus einem Käfig Haie beobachten. Das Abenteuer geht mächtig schief, der Käfig sinkt auf den Meeresgrund. Moviepilot-Wertung: 6.0

Horns

Wann? 1. Juli

1. Juli Worum geht es? Ignatius Perrish (Daniel Radcliffe) wacht eines Morgens mit Hörnern auf dem Kopf auf, die ihm die Fähigkeit geben, die Sünden seiner Mitmenschen zu erkennen.

Ignatius Perrish (Daniel Radcliffe) wacht eines Morgens mit Hörnern auf dem Kopf auf, die ihm die Fähigkeit geben, die Sünden seiner Mitmenschen zu erkennen. Moviepilot-Wertung: 6.6

The Strangers: Opfernacht

Wann? 1. Juli

1. Juli Worum geht es? Opfernacht ist die Fortsetzung von The Strangers aus dem Jahr 2008, damals mit Liv Tyler. Im Horrorseque kehren die Maskenträger zurück, um einer neuen Familie das Fürchten zu lehren.

Opfernacht ist die Fortsetzung von The Strangers aus dem Jahr 2008, damals mit Liv Tyler. Im Horrorseque kehren die Maskenträger zurück, um einer neuen Familie das Fürchten zu lehren. Moviepilot-Wertung: 5.2

The Old Guard

Wann? 10. Juli

10. Juli Worum geht es? The Old Guard ist der Netflix-Sommerblockbuster 2020. Eine kleine Gruppe unsterblicher Soldaten, die seit Jahrhunderten als Söldner gearbeitet haben, wird von einer Frau namens Andy angeführt. Die Gruppe ist schockiert, als sie von der Existenz einer weiteren unsterblichen Soldatin erfahren.

The Old Guard ist der Netflix-Sommerblockbuster 2020. Eine kleine Gruppe unsterblicher Soldaten, die seit Jahrhunderten als Söldner gearbeitet haben, wird von einer Frau namens Andy angeführt. Die Gruppe ist schockiert, als sie von der Existenz einer weiteren unsterblichen Soldatin erfahren. Moviepilot-Wertung: -





Schockierende Horror-Masken bei Amazon Zum Deal Deal

Nochmal alles auf einem Blick: Die neuen Film bei Netflix

1. Juli

Desperados - Komödie mit Heather Graham, Netflix-Original

Die Fürsten der Dunkelheit - Thriller von John Carpenter

10. Juli

The Old Guard - Fantasy-Action mit Charlize Theron, Netflix-Original

I Feel Pretty - Körper-Komödie mit Amy Schumer



The Equalizer 2 - Action mit Denzel Washington

Das Geschäft mit Drogen - Netflix-Doku



15. Juli

Die Fremdgeher - Original aus Frankreich



16. Juli

Fatal Affair - Netflix-Film aus über Stalking

18. Juli

20. Juli

Prometheus - Dunkle Zeichen - Fortsetzung des Alien-Franchise

22. Juli

Stadt der Angst: New York gegen die Mafia - Netflix-Doku über den Kampf gegen die Mafia in den 80ern.

24. Juli

29. Juli

Die Speedcuber - Doku über Zauberwürfel-Genies

31. Juli

Seriously Single - Romantische Komödie

Die Highlights im Juli bei Amazon Prime

Netflix-Empfehlung: Diese Serien müsst ihr auf dem Schirm haben

The Umbrella Academy

The Umbrella Academy - S02 Date Announcement Teaser (English) HD

Wann? 31. Juli

31. Juli Worum geht es? Die Serie nach Comic-Vorlage dreht sich um eine dysfunktionale Superhelden-Familie. Staffel 1 war ein großer Erfolg für den Streamingdienst.

Die Serie nach Comic-Vorlage dreht sich um eine dysfunktionale Superhelden-Familie. Staffel 1 war ein großer Erfolg für den Streamingdienst. Moviepilot-Wertung: 7.3

How to Sell Drugs Online (Fast)

How to Sell Drugs Online (Fast) - S02 Trailer (Deutsch) HD

Wann? 21. Juli

21. Juli Worum geht es? Der Schüler Moritz zieht einen Internet-Drogenhandel auf und legt sich dabei mit Kleinkriminellen an. Außerdem hat er mit dem normalen Problemen eines Heranwachsenden zu kämpfen.

Der Schüler Moritz zieht einen Internet-Drogenhandel auf und legt sich dabei mit Kleinkriminellen an. Außerdem hat er mit dem normalen Problemen eines Heranwachsenden zu kämpfen. Moviepilot-Wertung: 7.2

Cursed

Cursed - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wann? 17. Juli

17. Juli Worum geht es? Cursed ist eine Fantasyserie mit Katherine Langford. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman, der eine alternative Version der britischen König-Arthur-Legende erzählt.

Cursed ist eine Fantasyserie mit Katherine Langford. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman, der eine alternative Version der britischen König-Arthur-Legende erzählt. Moviepilot-Wertung: -

Ju-On: Origins

Ju-On: Origins - S01 Trailer (englische UT) HD

Wann? 3. Juli

3. Juli Worum geht es? Die Horror-Serie geht auf die japanischen Horrorfilme der Ju-On-Reihe zurück, die ihr vielleicht auch als US-Remake kennengelernt habt. Die Serie wird auf wahren Ereignissen basieren, die sich vor mehr als 40 Jahre zugetragen haben sollen.

Die Horror-Serie geht auf die japanischen Horrorfilme der Ju-On-Reihe zurück, die ihr vielleicht auch als US-Remake kennengelernt habt. Die Serie wird auf wahren Ereignissen basieren, die sich vor mehr als 40 Jahre zugetragen haben sollen. Moviepilot-Wertung: -

Nochmal alles auf einem Blick: Die neuen Serien bei Netflix

1. Juli

Sag Ja - Hochzeits-Reality-Show von Netflix

iZombie, Staffel 5 - Letzte Staffel des Zombiekrimis

Unsolved Mysteries - Dokureihe

2. Juli

Warrior Nun - Fantasy-Serie von Netflix

3. Juli

8. Juli

9. Juli

10. Juli

Dating Around - Brasilien - Anthologie-Serie, Netflix-Original

Um die Welt mit Zac Efron - Zac Efron sucht nach einer gesunden und nachhaltigen Lebensweise und nimmt uns mit auf die Reise.



Die zwölf Geschworenen - ... vor Gericht über das Schicksal einer angesehenen Schulleiterin entscheiden, die zweier Morde bezichtigt wird.



13. Juli

Knightfall Staffel 2, Historien-Serie

15. Juli

Dunkle Leidenschaft - Erotikthriller aus Mexiko

Hautentscheidung: Vorher – Nachher - Netflix-Doku über eine Schönheitschirurgin



16. Juli

Indian Matchmaking - Serie über Heiratsvermittler in Indien

17. Juli

Cursed - Fantasyepos mit Katherine Langford

Mund zu Mund - Brasilianische Serie über Teenager, die sich vor einer Infektion fürchten, die mit Küssen übertragen wird.



18. Juli

Suits, Staffel 8, Anwaltsserie

21. Juli

How to Sell Drugs Online (Fast), Staffel 2 - Krimi-Komödie aus Deutschland, Netflix-Original

22. Juli

Norsemen, Staffel 3 - Wikinger-Komödie, Netflix-Original

Zeichen - Krimiserie von Netflix



26. Juli

Good Girls - Drama-Serie über die Vorstadt-Mütter Beth, Ruby und Annie, Netflix-Original

28. Juli

Jane the Virgin, Staffel 5 - US-amerikanische Dramedy-Serie

Last Chance U: Laney - Die Sportdoku zieht weiter zum nächsten College



29. Juli

Die härtesten Gefängnisse der Welt: Staffel 4

30. Juli

Transformers: War for Cybertron - Animationsserie von Netflix

31. Juli

The Umbrella Academy, Staffel 2 - Superhelden-Drama, Netflix-Original

Rache ist süß - Teenager-Serie über Jugendliche, die sich an ihren Mobbern rächen



Vis a vis: El Oasis - Serie über Juwelendiebinnen

Specials bei Netflix

2. Juli

Thiago Ventura: POKAS

14. Juli



Urzila Carlson: Overqualified Loser

28. Juli

Jack Whitehall: I'm Only Joking

Podcast für Serien-Streamer: 5 Geheimtipps bei Netflix und Co. im Frühling

In der neuen Folge von Moviepilots Streamgestöber - auch bei Spotify - reden Andrea und Max über ihre besten Serienfunde und Geheimtipps, die es im Frühling bei Netflix und Co. zu streamen gibt.

Nichts ist schlimmer, als gerade zuhause zu sitzen und von der Fülle an Filmen und Serien bei Streamingdiensten erschlagen zu werden. Daher haben wir für euch eine bunte Mischung aus Serien-Tipps von Comedy bis Horror zusammengestellt, bei der für jeden etwas dabei sein sollte.

Worauf freut ihr euch am meisten?