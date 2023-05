Netflix‘ The Witcher sammelt noch vor Henry-Cavill-Ausstieg 200.000 schlechte Bewertungen und das ist der Grund

The Witcher-Fans bombardieren den neuen Trailer der Netflix-Serie mit negativen Bewertungen. Der Grund hat mit Henry Cavill zu tun.

The Witcher-Fans beklagen Henry Cavills Abgang mit Negativ-Bewertungen

Henry Cavill ist raus, Liam Hemsworth ist drin.Ihren Unmut lassen sie nun ganz offenbar am Trailer zu Cavills dritter und letzter Staffel der Fantasy-Serie aus.

Wie unter anderem Screen Rant beobachtet, wurde der Trailer zur dritten Staffel The Witcher bereits über 200.000 mal negativ bewertet. Positive Urteile liegen aktuell lediglich bei knapp über 50.000 Stimmen. Ein Blick in die Kommentare weist auf Cavills Abgang als Grund hin. So scheint es auch einen Fan auf Twitter.

"Niemand kann dich ersetzen", ist dort etwa zu lesen. Für viele Fans gab es nie eine idealere Besetzung für Hauptfigur Geralt als Cavill. Er ist allerdings nicht der einzige The Witcher-Star, der ausgetauscht wurde.

Wann kommt The Witcher Staffel 3 zu Netflix?

The Witcher Staffel 3 wird in zwei Teilen veröffentlicht. Teil 1 kommt am 29. Juni 2023 mit fünf Folgen zu Netflix, Teil 2 liefert am 27. Juli 2023 die restlichen drei Episoden nach. Staffel 2 erschien im Dezember 2021.

