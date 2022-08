The Witcher: Henry Cavill quälte sich für Nacktszene durch Extrem-Diät, die ihr nicht nachmachen solltet

Stars müssen für ihre muskulöse Erscheinung manch Extrem-Diät auf sich nehmen. Henry Cavills Wasser-Verzicht für die Badewannenszene in The Witcher sollte aber niemand nachmachen.

Henry Cavill ist ein Riesen-Fan von The Witcher und der Geschichte um Hexer Geralt leidenschaftlich verbunden. Der Fantasy-Star kennt die Bücher von Andrzej Sapkowski wie seine Westentasche, bei der Planung für Staffel 2 setzte er sich für eine größere Nähe zur Vorlage ein. Seine Witcher-Liebe nimmt aber auch unangenehme Züge an. Für eine berühmte Nacktszene in Staffel 1 der Serie quälte er sich durch eine Wasserdiät.



Henry Cavill über seine Witcher-Diät: "Ich war die jämmerlichste Person auf der Welt"

In Staffel 1 der Fantasy-Serie wurde ein berühmter (und Meme-würdiger) Moment aus dem Videospiel The Witcher III nachgeahmt, in dem Geralt sich in einer Badewanne ausruht. Damit die oberkörperfreien Aufnahmen auch richtig beeindrucken, dehydrierte sich Henry Cavill über mehrere Tage hinweg.

© Netflix Henry Cavill in The Witcher

Das ist ein bekannter Trick insbesondere unter Bodybuildern, um in kurzer Zeit Gewicht zu verlieren und die Muskeln stärker zu definieren. Demnach hat Cavill über drei Tage hinweg seinen Wasser-Konsum stark reduziert. Am ersten Tag waren es eineinhalb Liter Wasser, am zweiten ein halber Liter, am dritten gar kein Wasser. Wie sich das im Vergleich zu konventionellen Diäten anfühlt, erklärte er 2019 in der Graham Norton Show :

Das ist das Schlimmste daran. Auf Essen verzichten ist schwierig und man ist hungrig, aber wenn man sich drei Tage dehydriert, kommt man an den Punkt, wo man Wasser in der Nähe riecht.

Am vierten Drehtag war der dehydrierte Cavill "die jämmerlichste Person auf der Welt". Cavill ist nicht der einzige Hollywood-Star, der auf Austrocknung setzt, um Muskeln zu zeigen. Für seinen Auftritt in Wolverine: Weg des Kriegers verzichtete Hugh Jackman 30 Stunden vor dem Dreh auf Wasser.

Cavills Diät sollte man nicht einfach nachmachen

Dehydrierung als Diät ist übrigens nicht ohne Kritik, immerhin kann der Mensch nur drei Tage ohne Wasser überleben. Die falsche Herangehensweise kann gravierende gesundheitliche Folgen haben.

Wie die Men's Health in einem Artikel zu Thema aufführt, könnte die Prozedur langfristig zur Verkleinerung von Muskeln führen und andere Gesundheitsschäden durch die Dehydrierung sind ebenfalls denkbar. Es gilt also: Ohne Rat von Experten sollte man Cavills und Jackmans Extrem-Diäten nicht nachmachen.

