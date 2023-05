The Witcher ist schon vergessen: Henry Cavill soll neue Lebensform vor Zerstörung beschützen in Sci-Fi-Film von Kult-Regisseur

Nach The Witcher könnte es Henry Cavill in einen Sci-Fi-Blockbuster verschlagen. Der Schauspieler befindet sich angeblich in Verhandlungen für den neuen Film von Danny Boyle.

Nach seinem Superman-Aus und dem The Witcher-Ausstieg hat Henry Cavill in Zukunft wieder einen freieren Terminkalender. Die Zeit nutzt der Star womöglich, um in einem neuen Science-Fiction-Projekt mitzuspielen. Einem aktuellen Gerücht zufolge ist Cavill an der Hauptrolle im kommenden Film von 28 Days Later- und Sunshine-Regisseur Danny Boyle interessiert.

Henry Cavill könnte für Sci-Fi-Film von Danny Boyle zum Wissenschaftler werden

Von GFR stammt das Gerücht, dass sich der The Witcher-Star in Verhandlungen für die Hauptrolle in Boyles kommendem Film befindet. Der Sci-Fi-Streifen trägt momentan den Titel The Oasis. Cavill würde darin einen Wissenschaftler spielen, der eine bislang unbekannte, neue Lebensform entdeckt, die er vor der Zerstörung bewahren muss.

Neben Action-lastigeren Rollen wie Superman oder Geralt wäre die Figur eines Wissenschaftlers auf jeden Fall eine überraschende neue Facette für den Schauspieler. Da er in der Handlung des Sci-Fi-Films aber auch um den Schutz der fremden Lebensform kämpfen muss, dürfte der Part doch noch gewohnte Qualitäten des Stars bieten.

Zu den kommenden Projekten von Cavill gehört unter anderem ein neuer Guy Ritchie-Film, der an Quentin Tarantinos Meisterwerk Inglourious Basterds erinnert. Die Dreharbeiten zu The Ministry of Ungentlemanly Warfare wurden vor kurzem abgeschlossen.

