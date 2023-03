Henry Cavill teilt erstes Bild aus neuem Projekt, das an Tarantinos besten Film erinnert – aber wo ist Til Schweiger?

Im neuen Kriegsfilm von Guy Ritchie, der Tarantinos Inglourious Basterds ähnelt, spielt neben Henry Cavill auch Til Schweiger mit. Auf das erste Bild hat es der deutsche Star aber nicht geschafft.

Nach seinem The Witcher-Aus können sich Henry Cavill-Fans auf einen spannenden Kino-Auftritt des Schauspielers freuen. Im neuen Kriegsfilm The Ministry of Ungentlemanly Warfare von Kult-Regisseur Guy Ritchie wird er Teil einer geheimen Kampfeinheit im Zweiten Weltkrieg.

Jetzt hat der Star ein erstes Bild zu dem Film geteilt, das inhaltlich (und mit dem eher sperrigen Titel) an Quentin Tarantinos Meisterwerk Inglourious Basterds erinnert. Außerdem spielt auch Til Schweiger mit. Auf das erste Bild hat es der deutsche Star aber nicht geschafft.

Henry Cavill teilt erstes Bild mit wichtigsten Stars aus neuem Guy Ritchie-Kriegsfilm

Auf Instagram veröffentlichte Cavill einen ersten Eindruck seiner Figur und anderen Stars wie Alex Pettyfer und Henry Golding in The Ministry of Ungentlemanly Warfare:

Die Story des kommenden Guy Ritchie-Films basiert auf der wahren Geschichte aus dem Sachbuch von Damien Lewis. Sie handelt von einer geheimen Kampfeinheit im Zweiten Weltkrieg, die vom britischen Premierminister Winston Churchill und dem James Bond-Autor Ian Fleming zum Kampf gegen Nazis gegründet wurde. Aus dieser geheimen Truppe wurde der heute bekannte Begriff Black Ops-Einheit abgeleitet.

Es bleibt abzuwarten, wie viel Ritchies kommendes Werk tatsächlich mit Tarantinos Inglourious Basterds gemeinsam hat. Til Schweiger, der neben Stars wie Eiza González auch mitspielt, könnte aber wieder nur eine kleine Rolle verkörpern. Auf das Bild von Henry Cavill hat er es zumindest schon mal nicht geschafft.

Wann kommt der neue Kriegsfilm von Guy Ritchie in die deutschen Kinos?

The Ministry of Ungentlemanly Warfare hat noch keinen konkreten Starttermin. Wir rechnen nicht vor 2024 mit einer Veröffentlichung. Vor dem Kriegsfilm erscheint erstmal Guy Ritchies neuer Actionfilm The Covenant mit Jake Gyllenhaal.

