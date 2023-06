The Witcher Staffel 3 verabschiedet Henry Cavill – und ist so gut wie lange nicht mehr

Ist The Witcher Staffel 3 ein würdiger Abschied für Henry Cavill? Oder ist sein letzter Auftritt in der Fantasy-Serie bei Netflix eine Riesenenttäuschung? Das verraten wir euch in unserem Ersteindruck.

Nach der 3. Staffel von Netflix' The Witcher ist nichts mehr wie zuvor. Es ist die Letzte, in der Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva zu sehen ist, ehe die Rolle mit Liam Hemsworth neu besetzt wird. Jetzt sind die ersten 5 Episoden von Staffel 3 auf Netflix gestartet. Und wir verraten euch, ob es sich lohnt, ein letztes Mal mit Henry Cavill auf Monsterjagd zu gehen.

The Witcher Staffel 3: Ausgerechnet Henry Cavills letzter Geralt-Auftritt ist sein bester

Henry Cavill ist Geralt. Das untermauert Staffel 3 einmal mehr mit einer fantastischen Entwicklung für seinen Charakter. Den grummeligen und einsilbigen Hexer aus Staffel 1 hat er längst hinter sich gelassen. Nun zeigt Cavill völlig neue emotionale Facetten des Weißen Wolfes. Gekonnt findet er die Balance zwischen besorgtem Vaterersatz und eiskaltem Schlächter. Das ein oder andere "Hmm" darf dennoch nicht fehlen.

Ein großer Kritikpunkt für viele Buch-Fans war Yennefer von Vengerbergs (Anya Chalotra) Entwicklung in The Witcher Staffel 2. Ihr Machtverlust und ihre Korruption durch die Entität Voleth Meir waren eine kontroverse Abkehr von der Vorlage. In Staffel 3 ist das anders. Während die Zauberin ihre Muttergefühle für Ciri (Freya Allan) entdeckt, auf die es gleich mehrere mächtige Parteien abgesehen haben, ist es vor allem der etappenartige Wiederaufbau ihrer Beziehung zu Geralt, der zu den großen Stärken der Staffel gehört.

Netflix Die Hexer-Familie findet in Staffel 3 zusammen

Die Dynamik der Hexer-Familie steht in Staffel 3 endlich im Mittelpunkt und bringt uns zahlreiche berührende Momente. Dazu gehört natürlich auch unser Lieblings-Barde Rittersporn (Joey Batey), der eine bewegende Story mit dem redanischen Prinzen Radovid (Hugh Skinner) bekommt. Im Verlauf der 5 Folgen wachsen uns die vier Hauptfiguren alle ans Herz – das uns im weiteren Verlauf der Serie allerdings direkt wieder gebrochen werden könnte. Für Teil 2 von Staffel 3 kündigt sich nämlich eine verheerende Schlacht an, die eine erneute Trennung der mühsam aufgebauten Familieneinheit bedeuten könnte.

The Witcher Staffel 3: Netflix' Fantasy-Serie ist komplexer, ernster und viel näher an der Buchvorlage

Das komplizierte Verhältnis dieser ungewöhnlichen Wahlfamilie, das Rätsel um einen mächtigen bösen Zauberer und Yennefers widerwillige Rückkehr in die Zauber-Politik von Aretuza zum Schutze Ciris bilden das Plot-Gerüst der ersten fünf Episoden.

Vielen Fans von Andrzej Sapkowskis Hexer-Romanen stießen einige radikale Veränderungen und Abweichungen in Staffel 2 sauer auf. Staffel 3 adaptiert das Buch Die Zeit der Verachtung * mit deutlich mehr Nähe zur Literaturvorlage und überzeugt durch eine komplexe Geschichte mit vielen Charaktere und Nebenhandlungen.

Was aber auch bedeutet: Wer Orte und Namen aus dem Witcher-Universum nicht mehr ganz so präsent hat, sollte sich vor The Witcher Staffel 3 einem kleinen Crash-Kurs unterziehen. Die Netflix-Serie ist nichts (mehr) für Fantasy-Einsteiger. Doch die Hausaufgaben lohnen sich.

Netflix Date Night mit Geralt und Yennefer

Vor allem das packende Midseason-Finale ist eine Überraschung. Nicht nur wegen der vielen Story-Twists, sondern vor allem wegen der verspielten Inszenierung. Mit Zeitsprüngen und cleveren Perspektivwechseln entfalten sich hier Stück für Stück spannende Intrigen-Spielchen auf einem Festball. Nur das Ende auf einem abrupten Cliffhanger ist leider etwas frustrierend und lässt uns direkt den letzten 3 Folgen entgegenfiebern.

Ein weiteres Problem kennen wir bereits aus den vorherigen zwei Staffeln: Oftmals sterile Kulissen (ein Banken-Set aus The Witcher: Blood Origin wurde sogar recyelt) und viel zu saubere Kostüme lassen die Netflix-Serie nicht immer sehr hochwertig aussehen. Der Look wird der ernster und düsterer werdenden Fantasy-Saga nicht mehr gerecht.

Dennoch überwiegt der positive Eindruck. Mit ihrer komplexen Geschichte und starken Charakterentwicklungen ist Staffel 3 schon nach wenigen Episoden bereits die beste der Netflix-Serie. Der bevorstehende Abschied von Henry Cavill wird damit aber natürlich noch schwerer.

Wann kommt der zweite Teil von The Witcher Staffel 3 zu Netflix?

The Witcher Staffel 3 wird bei Netflix in zwei Teilen veröffentlicht. Ausgabe 1 mit insgesamt 5 Folgen steht seit dem 29. Juni 2023 bei Netflix zum Abruf bereit. Die restlichen drei Folgen werden am 27. Juli 2023 veröffentlicht.

