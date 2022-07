Thor 4: Die letzte Szene nach dem Abspann verändert das MCU komplett

Thor 4: Love and Thunder wartet mit einer besonderen Post-Credit-Szene auf. Nicht nur bringt diese zwei tote Marvel-Figur zurück. Sie ermöglicht dem MCU völlig neue Möglichkeiten.

Achtung, es folgen Spoiler!

Thor 4: Love and Thunder hebt sich einige Überraschungen für den Abspann auf. In der Mid-Credit-Szene erfahren wir etwa, das fortan Brett Goldstein als grimmiger Herkules im MCU sein Unwesen treibt. Die Post-Credit-Szene des neuen Marvel-Blockbusters bringt derweil gleich zwei tote Figuren an einem ganz besonderen Ort zurück.

Thor 4 zeigt Walhall im MCU: Jane Foster und Heimdall kehren nach dem Abspann zurück

Nach dem Abspanns von Thor 4 materialisiert sich die zuvor gestorbene Jane Foster (Natalie Portman) an einem paradiesischen Ort. Begrüßt wird sie von Heimdall (Idris Elba), der im dritten Avengers-Film das Zeitliche segnete. Wie sich herausstellt, befinden sich die Figuren vor den Toren von Walhall (auch bekannt als Valhalla bzw. Walhalla).

Hier könnt ihr den Trailer zu Thor 4 schauen:

Thor: Love and Thunder - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Walhall ist ein Ort, der ursprünglich aus der nordischen Mythologie stammt. Es handelt sich um eine riesige Halle im Jenseits, in der sich Kämpfer:innen zurückziehen, die in der Schlacht gefallen sind. Im Marvel-Universum existiert ein Äquivalent für diesen Ruheort, den wir dank Thor 4 nun erstmals auf der großen Leinwand sehen.

Zuvor wurde Walhall in folgenden MCU-Filmen erwähnt:

Mit der Thor 4-Abspannszene hat Marvel den ultimativen Trick gefunden, um tote Figuren zurückzubringen

Während die Post-Credit-Szene von Thor 4 vordergründig das Wiedersehen mit zwei toten Figuren ermöglicht, offenbart sie für das MCU eine größere Bedeutung. In einem Franchise, das seitjeher mit der Frage beschäftigt ist, wie beliebte Figuren zurückgebracht werden können, gibt es jetzt ganz praktisch ein Leben nach dem Tod.

© Paramount Idris Elba als Heimdall im MCU

Bisher hat sich das MCU nicht wirklich ins Jenseits gewagt. Mit Walhalla haben wir nun aber sogar einen konkreten Ort, der beliebig oft besucht werden kann und nicht nur in Visionen oder Träumen existiert. Zwar dürfte die große Halle vorerst für Figuren reserviert sind, die mit Thor in Verbindung stehen, doch der erste Schritt ist getan.

Wenn sich Jane Foster und Heimdall im strahlenden Sonnenlicht der Unendlichkeit begegnen können, ist Tony Stark nach seinem Heldentot vielleicht an einem ähnlich versöhnlichem Ort Natasha Romanoff über den Weg gelaufen. Oder mit anderen Worten: Der MCU-Version von The Good Place auf Disney+ steht nichts mehr im Weg.

Thor 4: Love and Thunder läuft seit dem 6. Juli 2022 in den deutschen Kinos.

