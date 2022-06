Thor 4 soll der kürzeste MCU-Film seit Jahren werden – und das passt überhaupt nicht zum Figuren-Overkill

Wie lang ist der Marvelfilm Thor 4 mit Chris Hemsworth? Die Laufzeit soll weit unter dem aktuellen MCU-Trend liegen. Das wäre überraschend, denn Love and Thunder hat viel vor.

Ist das schon eine Trendumkehr? In den letzten Jahren wurden die MCU-Filme immer länger. Der Event-Film Avengers 4 setzte mit seinen 3 Stunden Laufzeit eine Bestmarke, an die sich Nachfolger wie Eternals (157 Minuten) und No Way Home (148 Minuten) annäherten. Selbst der knackige Shang-Chi trumpfte mit Überlänge auf (132 Minuten). The Batman bestätigte mit seinen gewaltigen 177 Minuten die zunehmende Maßlosigkeit der Superhelden-Laufzeiten.

Schaut hier den neuen rockigen Trailer zu Thor 4

Thor: Love and Thunder - Trailer (Deutsch) HD

Doch dann kam dieses Jahr der schnell getaktete Doctor Strange 2, der bei 126 Minuten über die Ziellinie ging. Eingeholt wird er nun wohl vom zweiten MCU-Film des Jahres: Thor 4: Love and Thunder.

Thor 4 durchbricht MCU-Trend und wird der kürzeste Film seit 4 Jahren

Wie lang ist Thor 4? Love and Thunder ist nur 119 Minuten lang. Das berichtet zumindest Games Radar . Die Seite beruft sich wiederum auf Zahlen der amerikanischen Kino-Betreiber AMC und Cineworld, die diese Laufzeit auf ihren Webpräsenzen führen. Damit wäre Thor 4 der kürzeste MCU-Film seit Ant-Man 2 im Jahr 2018 (118 Minuten).

Offiziell bestätigt ist die Länge noch nicht, es gibt aber auch keinen Grund, an ihr zu zweifeln. Bis auf einen vielleicht: Diese 119 Minuten wirken recht knapp gemessen an dem, was Regisseur Taika Waititi mit seinem Film vorhat.

Viel zu tun: Warum die kurze Laufzeit von Thor 4 sehr überraschend wäre

Eine kurze Checkliste mit den wichtigsten Thor 4-Hausaufgaben:



Nichts gegen Filme unter 2 Stunden (wirklich überhaupt nichts), aber diese vermeintliche Laufzeit spannt sich über ihren vermuteten Inhalt wie die Haut über Chris Hemsworths Bauchmuskeln.

Wann startet Thor 4 in den Kinos?

Thor 4 startet am 6. Juli 2022 in den deutschen Kinos. Am 9. November soll dann noch Black Panther: Wakanda Forever folgen und das MCU-Jahr im Kino beschließen. Wer aktuell Marvel-Stoff braucht: Ms. Marvel läuft gerade bei Disney+.

Was haltet ihr von der möglichen Thor 4-Laufzeit?