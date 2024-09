Those About to Die ist nichts dagegen: Roland Emmerich legt einen der besten Abenteuerfilme aller Zeiten als epische Serie neu auf

Er gilt als einer der besten (Abenteuer-)Filme aller Zeiten. Jetzt will Independence Day-Regisseur Roland Emmerich Lawrence von Arabien neu verfilmen – mit einer gravierenden Änderung im Titel.

Es ist ein Mammutwerk der Filmgeschichte und das liegt nicht nur an der Länge von über 220 Minuten. Lawrence von Arabien aus dem Jahr 1962 besticht noch heute durch ein herausragendes Ensemble um Peter O'Toole, monumentale Landschaftsaufnahmen und Schlachten sowie ein psychologisch komplexes Porträt, neben dem viele Genre-Kollegen platt aussehen. Vereinfach gesagt: Historienfilme und Abenteuerfilme sind selten besser als Lawrence von Arabien. David Leans Klassiker gilt deswegen als einer der besten Filme aller Zeiten und als Inspirationsquelle für zahlreiche Filmemachende späterer Generationen.

Das gilt anscheinend auch für Roland Emmerich, seines Zeichens Master of Disaster, Regisseur von Independence Day und zuletzt Moonfall. Dieses Jahr hat sich der gebürtige Stuttgarter mit der Gladiatorenserie Those About To Die ins Serien-Milieu gewagt und das nächste Projekt hat er schon auf dem Schirm: eine Serienadaption von Lawrence von Arabien.

Roland Emmerich will Lawrence von Arabien neu verfilmen – aber mit einer Titeländerung

Zeit hat Emmerich anscheinend, denn bei der geplanten 2. Staffel der Amazon-Serie Those About to Die will er weniger Episoden inszenieren, wie er dem Branchenmagazin Hollywood Reporter verraten hat.

Im selben Artikel treten Emmerichs Pläne für die Neuverfilmung von Lawrence von Arabien zu tage. Oder besser: Lawrence in Arabien. Den Titel will er nämlich für die Serie ändern, weil die Serie "ein paar mehr Figuren" habe. Mehr verrät er dazu nicht, aber die Titeländerung dürfte sich darauf beziehen, dass der Fokus von der realen Figur des Briten T. E. Lawrence auf seine arabischen Mitstreiter verschoben wird.

Aktuell arbeitet Emmerich mit Autor Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody) an Drehbüchern. Geplant sind drei Staffeln, allerdings muss Emmerich dafür noch willige Sender oder Streaming-Dienste finden. Mehr ist über die Serie zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Lawrence von Arabien erzählt von der Arabischen Revolte während des Ersten Weltkriegs

Der Kinofilm erzählt die Geschichte des britischen Offiziers T. E. Lawrence (Peter O'Toole), der während des Ersten Weltkriegs auf die arabische Halbinsel geschickt wird, um die dortigen politischen Entwicklungen unter Prinz Faisal (Alec Guinness) zu beobachten. Dort wird Lawrence bald zum Unterstützer des arabischen Aufstands gegen das Osmanische Reich.

Ausgehend von Emmerichs Historienserie Those About to Die sollten wir uns bei seiner Adaption auf eine Ensemble-Geschichte gefasst machen, deren Fokus weniger auf Lawrence liegt. Außerdem könnte die Serie die historischen Ungenauigkeiten des Films zurechtrücken, was die Adaption zumindest vom Original abheben würde.

Einen Starttermin gibt es für Roland Emmerichs Lawrence in Arabien noch nicht.