Thriller-Trilogie wird nach 9 Jahren Wartezeit endlich komplett: Hier ist der Trailer zu Die Unfassbaren 3

Unfassbarerweise haben Fans von Die Unfassbaren fast zehn Jahre auf die Vollendung der Thriller-Trilogie gewartet. Jetzt wurde ein neuer Trailer zum dritten Film aus dem Hut gezaubert.

Ziehen sie eine Kinokarte, egal welche, heißt es noch dieses Jahr wieder, wenn Die Unfassbaren 3 - Now You See Me in den Lichtspielhäusern erscheint. Ein brandneuer Trailer soll uns den Zauber-Thriller schmackhaft machen und daran erinnern, dass es die Filmreihe überhaupt gib, denn der letzte Teil ist sage und schreibe neun Jahre her.

Hier der Trailer zu Die Unfassbaren 3:

Die Unfassbaren 3 - Now You See Me - Trailer (English) HD

Die bisherigen Filme der magischen Heist-Abenteuer sind:

Vorhang auf für Die Unfassbaren 3: Darum geht es im Thriller-Sequel

Illusionist J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg) ist zurück und hat einen Plan für einen neuen Coup, der alle möglichen Tricks benötigt. Gemeinsam mit einer Riege junger Zauber:innen will er einen unersetzlichen Diamanten stehlen, um dem kriminellen Imperium von Veronika Vanderberg (Rosamund Pike) das Handwerk zu legen.

Neu an Bord sind Justice Smith (I Saw the TV Glow), Dominic Sessa (The Holdovers) und Ariana Greenblatt (Barbie). Aber keine Sorge: Obwohl Daniel bereits im ersten Teaser zu Die Unfassbaren 3 davon sprach, sich mit den anderen drei Reitern zerstritten zu haben, trommelt er auch Mentalist Merritt (Woody Harrelson), Sleight-of-Hand-Experte Jack (Dave Franco) und Entfesselungskünstlerin Henley (Isla Fisher) erneut für den ultimativen Magie-Heist zusammen. Sogar Morgan Freeman mischt noch einmal mit.

Ruben Fleischer (Zombieland 2) löste Louis Leterrier (The Transporter) und Jon M. Chu (Wicked) als Regisseur ab. Wie zauberhaft seine Arbeit ist, lässt sich ab dem 13. November 2025 in den deutschen Kinos beurteilen.

Wo kann man die ersten beiden Now You See Me-Filme streamen?

Die ersten beiden Teile vom Hollywood-Hokuspokus Now You See Me könnt ihr aktuell bei Amazon Prime Video, Filmtastic und Sky/WOW in der Flatrate streamen.