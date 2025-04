Heist-Thriller kehrt nach 9 Jahren zurück: Erster Trailer zu Die Unfassbaren 3 verrät schon eine Überraschung

Die Unfassbaren kehren zurück: Nach langer Pause ist das Team um Jesse Eisenberg und Woody Harrelson mit Teil 3 wieder da. Der erste Trailer verspricht einen sehr unterhaltsamen Heist-Thriller.

Ein Zauberer verrät nie seine Tricks. Dieses Credo scheinen die Macher von Die Unfassbaren 3 - Now you see me im ersten Trailer zu vernachlässigen: Der jüngste Einblick in den neuen Teil des Heist-Thriller-Universums enthüllt bereits eine Wendung der Story.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Die Unfassbaren 3 an:

Die Unfassbaren 3 Now you see me - Trailer (Deutsch) HD

Heist-Thriller Die Unfassbaren 3 kommt nach 10 Jahren doch noch

Wie der Trailer enthüllt, ist Zauberkünstler J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg) zunächst solo unterwegs: Sein altes Team sei für ihn gestorben, erklärt er einer Gruppe junger neuer Komplizen (unter anderem Justice Smith). Aber einen mehr oder weniger erfolgreichen Edelstein-Raub später kommt die erste Überraschung: Das restliche Unfassbaren-Team um Merritt (Woody Harrelson), Jack (Dave Franco) und Henley (Isla Fisher) ist quicklebendig und scheut sich nicht, ihrem Kumpan unter die Arme zu greifen.

Für manche Fans der Heist-Reihe wird allein die Rückkehr schon Überraschung genug sein. Die Unfassbaren 3 setzt das Franchise immerhin ganze neun Jahre nach Teil 2 fort. Bereits 2016 gab es Pläne zu einem Sequel. Der erste Film der Reihe erschien 2013.

Die Unfassbaren 3 holt neben Justice Smith eine ganze Riege an Neuzugängen an Bord: Dazu gehören Dominic Sessa (The Holdovers), Ariana Greenblatt (Barbie) und Rosamund Pike (Gone Girl). Auf dem Regiestuhl sitzt Ruben Fleischer, der mit Eisenberg und Harrelson schon bei Zombieland 2 zusammenarbeitete. Er übernimmt die Position von Louis Leterrier (The Transporter) und Jon M. Chu (Wicked), die die ersten zwei Filme inszenierten.

Wann kommt Die Unfassbaren 3 ins Kino?

Die Unfassbaren 3 kommt am 13. November 2025 in die deutschen Kinos. Neben den oben genannten Darsteller:innen werden auch Morgan Freeman (Die Verurteilten), Daniel Radcliffe (Harry Potter) und Mark Ruffalo (Avengers: Endgame) erneute Auftritte hinlegen.