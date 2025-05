Thunderbolts* stellt den mächtigsten Superhelden des MCU vor: Sentry und Void erklärt

Mit Bob stellt der MCU-Film Thunderbolts* einen neuen Marvel-Charakter vor, der Superheld und Bösewicht zugleich ist. Hier erfahrt ihr alles Wissenswertes zu Sentry und Void.

Überraschend düster und emotional ist der neueste Film aus dem Marvel Cinematic Universe, der seit dem 1. Mai im Kino zu sehen ist. Thunderbolts* verhandelt Trauma und psychische Krankheiten nicht nur durch ausgestoßene MCU-Charaktere, sondern auch mithilfe eines unscheinbaren Durchschnittstypen, der plötzlich das Schicksal der ganzen Welt in seinen Händen hält.

Bob (Lewis Pullman) trägt in sich eine heldenhafte Seite namens Sentry, die fliegen kann, quasi unverwundbar ist, übermenschlich stark und jeden Avenger locker in die Tasche stecken könnte. Im mächtigsten Wesen der Erde schlummert aber auch die größte Gefahr für die Menschheit. Hier erklären wir euch die wichtigsten Fakten zur Comic-Vorlage und der MCU-Version von Sentry/Void.

Achtung, es folgen Spoiler zu Thunderbolts*:

Thunderbolts* erweckt Sentry und Void aus den Marvel-Comics zum Leben

Die Comic-Figur Sentry feierte ihren ersten Auftritt im Jahr 2000. Einst war Bob Reynolds ein normaler Mensch. Durch ein experimentelles Serum erlangte er die Macht einer Million explodierender Sonnen und wurde als fliegender Capeträger eines der stärksten Wesen im Marvel-Universum, das sich im Lauf der Zeit unterschiedlichen Avengers-Teams anschloss.

Was auf den ersten Blick wie Marvels Antwort auf den DC-Superhelden Superman aussieht, wurde aber um einen düsteren Twist ergänzt: Sentrys Kräfte fordern einen sehr hohen Preis.

In Bob schlummert auch eine zerstörerische, abgespaltene Persönlichkeit namens The Void, die den Charakter mit einem quälenden Dilemma konfrontiert: Für jede Heldentat, die Sentry vollbringt, entfesselt Void eine vernichtende Gegenantwort. Jeder Einsatz seiner Macht könnte den gesamten Planeten in Gefahr bringen, wodurch sich der Superheld durch einen ständigen Kampf um den eigenen Geisteszustand und gegen seine finstere Seite definiert.

Mächtiger Marvel-Charakter: Was Sentry und Void für das MCU und Avengers 5 bedeuten

Die MCU-Version des Charakters ist erstaunlich nah an der Comic-Vorlage. Hier ist es eine medizinische Studie der Firma OXE, an der sich der ziellose und drogensüchtige Bob Reynolds beteiligt. Valentina Allegra de Fontaines (Julia Louis-Dreyfus) Ziel ist es, ein Superwesen zu erschaffen, das in Abwesenheit der Avengers die Menschheit beschützen kann.

Das Projekt Sentry und die Experimente mit einer neuen Art von Superheldenserum fordern viele Opfer. Einzig Bob überlebt und trägt nun eine unvergleichliche Macht in sich, die allerdings an Bobs seelischen Verfassungszustand gekoppelt ist.

Er ist unbesiegbar, allmächtig und stärker als alle Avengers in einem - Valentina Allegra de Fontaine

Thematisch nutzt das MCU das Jekyll-und-Hyde-Motiv rund um Sentry und Void, um eine Geschichte über psychische Erkrankungen zu erzählen. Bob leidet unter einer bipolaren Störung, die sich durch seine Superkräfte in dem strahlenden Superhelden Sentry (Größenwahn) und dem alles Licht verschlingenden Schatten namens Void (Depression) manifestiert.

Achtung, Spoiler zum Ende von Thunderbolt*:

Am Ende gelingt es den Thunderbolts* und Bob, die dunkle Entität Void zu unterdrücken – aber sie könnte irgendwann aus ihm wieder herausbrechen. Diese Entwicklung verspricht für den kommenden Avengers 5: Doomsday ein interessantes Dilemma für den neuen Marvel-Charakter.

In Avengers 5 werden die Thunderbolts* unter einem neuen Namen zurückkehren: als New Avengers. In der Abspannszene des Films hat sich das neue Superhelden-Team rund um Yelena, Alexei, Ava, John Walker und Bucky Barnes einige Monate später bereits etabliert. Obwohl auch Bob zu den neuen Avengers gehört, nimmt er nicht aktiv am Heldengeschehen teil.

Natürlich könnte Bob jederzeit seine Superkräfte als Sentry einsetzen. Allerdings hat er zu viel Angst davor, dass damit auch der Void wieder an die Oberfläche gelangen könnte. Dieses Problem könnte Bob in Avengers: Doomsday eine schwere Entscheidung abverlangen.

Um die Erde zu beschützen, könnte er es als stärkstes Wesen des Planeten mit jeder Gefahr aufnehmen. Doch die Gefahr besteht, dass Sentry erneut die Kontrolle verliert und als Void direkt das Schicksal der Menschheit aufs Spiel setzt. Bob ist Geheimwaffe und Massenvernichtungswaffe in einem.

Thunderbolt* läuft seit dem 1. Mai 2025 auf der großen Leinwand. Avengers: Doomsday erscheint am 29. April 2026 in den deutschen Kinos.