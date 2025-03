Tom Hardy beeindruckte den Regisseur seines neuen Netflix-Thrillers mit Höchstform-Ausraster: "Er sorgt für Gemetzel und Chaos"

In einem kommenden Netflix-Thriller wird Tom Hardy als Kampfmaschine zu sehen sein. Der Regisseur des Actioners hat jetzt darüber gesprochen, in was für einer beeindruckenden Verfassung der Star war.

Fans von Tom Hardy dürfen sich auf den April besonders freuen. Dann erscheint mit Havoc ein neuer Action-Thriller mit dem Star bei Netflix, der es in sich hat. Im ersten Trailer war schon zu sehen, wie der Venom-Darsteller eine ganze Stadt zerlegt. Havoc-Regisseur Gareth Evans hat jetzt verraten, wie beeindruckend Hardy allein hinter der Kamera aufgetreten und am Set erschienen ist.

Tom Hardy soll für neuen Netflix-Actioner in beängstigender Form gewesen sein

Im Interview mit Empire erklärte der Regisseur hinter Action-Meisterwerken wie The Raid und The Raid 2, dass Havoc kein expliziter Martial-Arts-Film ist. Stattdessen soll der neue Netflix-Streifen als Kampfinferno daherkommen, in dem Hardy in der Hauptrolle seinen Körper und alles als Waffe einsetzt, was er so in die Finger bekommt.

Laut Empire-Gespräch war der Schauspieler von Anfang an in physischer Bestform für den Action-Dreh:

Tom kam im totalen Beast Mode zu uns. Ich tippte ihm auf die Schulter und die war wie Granit. Er war körperlich völlig vorbereitet.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Netflix' Havoc:

Havoc - Teaser Trailer (Deutsch) HD

In Havoc spielt Hardy den heruntergekommenen Ermittler Walker, der sich nach einem gescheiterten Drogendeal durch die Unterwelt einer Stadt kämpfen muss. Im Interview beschreibt der Regisseur noch, was für ein harter Typ dieser Protagonist ist:

Walker ist nicht weich wie Seide. Er wird so viel Gemetzel und Chaos wie möglich anrichten. Er packt dich nicht am Handgelenk und führt einen Armhebel aus. Er packt dich am Genick und rammt dein Gesicht gegen den nächsten schweren Gegenstand.

Tom Hardy wird im kommenden Netflix-Film also wieder eine richtige Kampfmaschine verkörpern. Als Regisseur wird Gareth Evans aber wohl auch erneut gewaltige Action aufbieten, die er schon in vorherigen Werken so brachial zelebriert hat.

Der Filmemacher teast gegenüber Empire noch, dass es in Havoc irgendwann eine Sequenz in einer Fischerhütte gibt, in der die Hauptfigur von allen Seiten und aus sämtlichen Ecken und Enden attackiert wird und Gegenstände wie Pistolen, Haken und Harpunen zum Einsatz kommen.

Wann startet Havoc bei Netflix?

Der Streaming-Dienst stellt den neuen Action-Kracher mit Tom Hardy ab dem 25. April 2025 im Abo zur Verfügung. Havoc soll 105 Minuten lang sein. Genug Zeit also, um ein gewaltiges Action-Chaos zu entfesseln.