Tom Hollands siebenstelliger (!) Avengers-Bonus landete aus Versehen bei Fluch der Karibik-Star: "Es war ein schrecklicher Moment"

Spider-Man-Star Tom Holland hat für seine Beteiligung bei den Avengers-Filmen einen beachtlichen Bonus erhalten. Der Gehaltszettel landete allerdings bei einem anderen Star.

Tom Holland ist einer der gefragtesten Stars in Hollywoods. Immerhin spielt er als Spider-Man eine der beliebtesten Superheldenfiguren in einer erfolgreichen Filmreihe. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass er aufgrund seines Nachnamens mit einem anderen Schauspieler verwechselt wird, nämlich seinem Landsmann Tom Hollander.



Hollander verkörperte seine bisher bekannteste Rolle als Bösewicht Lord Cutler Beckett in dem Blockbuster-Doppel Fluch der Karibik 2 und Fluch der Karibik 3. Wie sich herausstellt, hatte er kurzzeitig denselben Agenten wie Holland. Das führte zu einer peinlichen Situation, als der falsche Gehaltszettel verschickt wurde.

Tom Hollander hätte fast Tom Hollands gigantischen Avengers-Bonus erhalten

Wie Variety berichtet, war Tom Hollander, der Fluch der Karibik-Star, kürzlich bei der Late-Night-Show mit Seth Meyers zu Gast und packte die Anekdote über Tom Holland, den Marvel-Star, aus:

Die Leute in der Buchhaltung meiner Agentur haben etwas durcheinander gebracht. [Tom Holland und ich] waren kurzzeitig bei demselben Agenten. Es war ein schrecklicher Moment. Ich besuchte meinen Freund, der in England Theater spielte. Ich saß selbstgefällig im Publikum, nachdem ich gerade eine BBC-Serie für 30.000 Dollar oder so gemacht hatte, die mich durchs nächste Jahr bringen würden [...] dann kam die Pause und ich überprüfte meine E-Mails und bekam eine von der Agentur, in der stand: 'Zahlungsbeleg für den ersten Bonus für The Avengers.'

Disney Tom Hollander, als er realisiert hat, dass er den falschen Gehaltszettel bekommen hat

An diesem Punkt setzte bei Holland die Irritation ein. Weder war er jemals an einem Avengers-Film beteiligt, noch hatte er eine dermaßen hohe Summe erwartet:

Es war eine erstaunliche Menge Geld. Es war nicht sein Gehalt. Es war sein erster Box-Office-Bonus. Nicht der gesamte Bonus, sondern nur der erste. Und es war mehr Geld, als ich jemals [gesehen] hatte. Es war eine siebenstellige Summe.

Schaut euch hier das Video von Tom Hollander an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei großen Hollywood-Blockbustern wie den Avengers-Filmen ist es in der Regel so, dass die Stars vorab ein verhandeltes Gehalt erhalten. Wenn der Film im Kino eine gewisse Marke überschreitet, haben viele Schauspielende zudem eine Gewinnbeteiligung in ihren Verträgen stehen. Oft handelt es sich nur um wenige Prozente. Bei Filmen, die an einem Wochenende mehrere hundert Millionen einspielen, summiert sich das aber.

Wann und wo werden wir Tom Holland und Tom Hollander das nächste Mal sehen?

Tom Hollander befindet sich aktuell auf Promo-Tour zu seiner neuen Serie. In Feud: Capote vs. The Swans tritt er als Truman Capote in Erscheinung. Tom Holland gönnt sich derweil nach dem kräftezehrenden Dreh der Psycho-Thriller-Serie The Crowded Room eine Schauspielpause. Danach wird er für einen weiteren Spider-Man-Film vor die Kamera zurückkehren. Wann das ist, weiß bisher vermutlich nur Holland selbst.