Tom Sellecks erste Rolle nach Blue Bloods soll beliebter Krimi-Held sein, den er schon 9 Mal spielte

Tom Selleck hat seinen letzten Tag bei Blue Bloods abgedreht. Als Nächstes soll er zu einer Krimi-Reihe zurückkehren, für die er schon ganze neunmal vor der Kamera stand.

14 Jahre lang war Tom Selleck als Familienoberhaupt und Polizeichef Frank Reagan in der beliebten Krimi-Serie Blue Bloods – Crime Scene New York zu sehen. In den letzten Jahren blieb für Selleck dabei nur wenig Zeit für andere Projekte, und so ließ er für Blue Bloods unter anderem eine weitere beliebte Crime-Reihe hinter sich, für die er schon neun Mal vor der Kamera stand. Nun soll der Schauspieler zu dieser zurückkehren.

Tom Sellecks erstes Projekt nach Blue Bloods soll neuer Jesse Stone-Film sein

Während Tom Selleck seit Bekanntgabe der Blue Bloods-Absetzung mit verschiedenen Nachfolgeideen liebäugelte – unter anderem einem möglichen Western von Yellowstone-Macher Taylor Sheridan – soll der Magnum-Star offenbar zu einer seiner größten Rollen zurückkehren. So ist auf der IMDb-Seite des Schauspielers seit neuestem ein Eintrag für einen kommenden Jesse Stone-Film zu finden.

Tom Selleck schlüpfte bereits neun Mal in die Rolle des titelgebenden Detektivs, der die Fälle der Romanfigur von Robert B. Parker auf die US-Fernsehbildschirme brachte. Bereits letztes Jahr verriet Selleck, dass er sich vorstellen könne, nach Blue Bloods zu der Krimi-Reihe zurückzukehren. Jetzt scheint dieser Plan Wirklichkeit zu werden.

Damals erklärte Tom Selleck gegenüber Parade:

Wenn Blue Bloods [nicht gerettet wird], ist Platz für Jesse Stone. Wie ihr wisst, habe ich [einige der Film] geschrieben. Ich liebe Jesse. Und er würde anders sein. Er ist älter. Der letzte Film ist schon eine Weile her. Es wäre eine lustige Sache, das zu tun. Wie auch immer, ich will arbeiten. Aber wir sind gerade mitten in Blue Bloods, ich drehe gerade.

Die Jesse Stone-Filme drehen sich um den ehemaligen Detective aus L.A., der die US-Metropole und seine Ex-Frau zurücklässt, um in einem kleinen Fischerort Polizeichef zu werden. Dort verliert er sich in Frauengeschichten und Alkohol, während er zahlreiche Mordfälle aufklärt.

Zwischen 2005 und 2015 sind neun Jesse Stone-Filme erschienen, die Selleck teilweise mitproduziert und mitgeschrieben hat:

Wann kommt der neue Jesse Stone-Film mit Tom Selleck?

Bisher ist nicht bekannt, wann der neue Jesse Stone-Krimi mit Tom Selleck in der Titelrolle erscheinen soll, ebenso müssen wir die Information vor dessen Bestätigung noch mit Vorsicht genießen. Ein IMDb-Eintrag ist noch lange keine offizielle Ankündigung. Da der Terminplan des mittlerweile 80-jährigen Schauspielers nach dem Blue Bloods-Ende nicht allzu voll sein sollte, könnte der Film womöglich tatsächlich bald kommen. Alle bisherigen neun Teile der Reihe findet ihr aktuell etwa als Kauf- und Leihtitel bei Amazon.

Alle Blue Bloods-Fans dürfen sich hingegen auf das Spin-off Boston Blue freuen, in dem es Donny Wahlbergs Figur Danny Reagan nach Boston verschlägt. Dass Selleck hier in Gastauftritten zurückkehrt, ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.