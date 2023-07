Totgeglaubte Star Wars-Serie kommt doch noch: Fans warten seit Jahren und jetzt ist der perfekte Star an Bord

Vor drei Jahren wurde eine Star Wars-Serie angekündigt, von der wir seitdem so gut wie nichts mehr gehört haben. Wie sich nun herausstellt, ist das Projekt aber noch lange nicht tot.

Im Dezember 2020 kündigte Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy einen ganzen Schwung an Star Wars-Serien an, die in den darauffolgenden Jahren bei Disney+ veröffentlicht werden sollten. Darunter befand sich auch eine Spin-off-Serie zu Solo: A Star Wars Story um die ikonische Star Wars-Figur Lando Calrissian.

Dear White People-Schöpfer Justin Simien wurde damals als kreativer Kopf hinter dem Projekt bekannt gegeben. Seitdem hat sich allerdings wenig getan. Viele Fans sind davon ausgegangen, dass die Lando-Serie längst gestorben ist. Es wäre nicht das erste Star Wars-Projekt, das trotz großer Ankündigung niemals umgesetzt wird.

Die Lando-Serie lebt: Donald und Stephen Glover schreiben das totgeglaubte Star Wars-Projekt

Wie Above the Line berichtet und Variety bestätigt, ist die Lando-Serie noch lange nicht tot, sondern nach wie vor in Arbeit. Eine Sache hat sich aber verändert: Simien hat das Projekt letztes Jahr im Sommer verlassen, um sich auf die Dreharbeiten seines neuen Films, Geistervilla, zu fokussieren, der seit Donnerstag im Kino läuft. Simien selbst sagt in einer Story auf Instagram , dass er nichts von den Entwicklungen wusste.

Hier könnt ihr den Trailer zu Solo: A Star Wars Story schauen:

Solo: A Star Wars Story - Trailer (Deutsch) HD

Als Ersatz hat Lucasfilm den wohl denkbar besten Namen gefunden: Donald Glover. In Solo: A Star Wars Story war dieser als junger Lando Calrissian zu sehen. Es wurde erwartet, dass er den Part in der Serie wieder aufnimmt. Jetzt ist er ebenfalls als Drehbuchautor an Bord – zusammen mit seinem Bruder Stephen Glover.

Gemeinsam haben die Glover-Brüder bereits zahlreiche Projekte umgesetzt, zuletzt etwa den Amazon-Serie Bienenschwarm und den Musikfilm Guava Island. Noch wichtiger zu erwähnen ist das Serien-Meisterwerk Atlanta, das von 2016 bis 2022 bei FX zu sehen war und regelmäßig mit herausragenden wie einfallsreichen Episoden verblüffte.

Der Deal mit Donald und Stephen Glover soll schon vor mehreren Monaten vor dem Doppelstreik abgeschlossen worden sein, der Hollywood aktuell in Ausnahmezustand versetzt. Seit Mai streiken die Drehbuchautor:innen (vertreten durch die Gewerkschaft WGA), seit Juli die Schauspieler:innen (vertreten durch SAG-AFTRA).



Neue Star Wars-Serie: Wann startet Lando bei Disney+?

Es ist unklar, wie weit die Drehbücher zur Lando-Serie fortgeschritten sind. Die Streik-Situation dürfte den Drehbeginn noch einige Zeit herauszögern. Vor 2025 sollten wir nicht mit einem Starttermin rechnen. Vielleicht finden die Glovers bis dahin einen Weg, um auch Alden Ehrenreich als Han Solo und Emilia Clarke als Qi'ra zurückzubringen.

