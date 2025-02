Trailer zu neuer Netflix-Serie der Bridgerton-Macherin entfesselt unglaubliche Ermittlung im Weißen Haus

Die Bridgerton-Macherin steht mit einer neuen Netflix-Serie in den Startlöchern. Darin starten Ermittlungen in einem Mordfall im Weißen Haus mit 157 Verdächtigen.

Serienproduzentin Shonda Rhimes hat in ihrer Karriere bereits zahlreiche Hits abgeliefert: Neben Bridgerton und dem Spin-off Queen Charlotte kann Rhimes für Netflix auch die Mystery-Serie Inventing Anna vorweisen – und abseits des Streamers Erfolge wie Grey's Anatomy oder Scandal. Ihre neueste Serie The Residence könnte der nächste große Hit werden, denn der ausführliche Trailer verspricht einen packenden Mordfall voller Wendungen und Verdächtigen im Weißen Haus.

Schaut hier den neuen Trailer zur neuen Netflix-Serie The Residence:

The Residence S01 - Trailer (Deutsch) HD

Neue Netflix-Serie der Bridgerton-Macherin ist ein Murder Mystery im Weißen Haus

In The Residence wird während eines Staatsbanketts im Weißen Haus der Chief Usher A.B. Wynter (Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito) tot aufgefunden. Wenngleich das Staatsgebäude normalerweise der höchsten Sicherheitsstufe unterliegt, waren zum Zeitpunkt des Mordes sage und schreibe 157 Menschen anwesend – die nun alle zu Verdächtigen werden. Die geniale Ermittlerin Cordelia Cupp (Orange is the new Black-Star Uzo Aduba) wird mit dem Fall beauftragt und die Ermittlungen beginnen.

Neben den Stars aus Breaking Bad und Orange is the new Black standen für The Residence unter anderem Mary Wiseman (Star Trek: Discovery), Randall Park (WandaVision), Julian McMahon (Nip/Tuck) sowie Sängerin Kylie Minogue vor der Kamera.

Ursprünglich war Brooklyn Nine-Nine-Star Andre Braugher für die Rolle des Mordopfers A.B. Wynter vorgesehen. Giancarlo Esposito übernahm die Rolle nach Braughers Tod im Dezember 2023.

Wann kommt The Residence zu Netflix?

Shonda Rhimes fungierte bei The Residence erneut mit ihrer Produktionsfirma Shondaland als Produzentin. Paul William Davies (For the People) zeichnet bei der neuen Netflix-Serie sowohl für das Konzept als auch die Drehbücher verantwortlich. Die Regie übernahm Liza Johnson (The Last of Us).

The Residence wird am 20. März 2025 ins Streaming-Programm bei Netflix einziehen. Zum Start werden alle acht Folgen der Staffel auf einmal zur Verfügung stehen.