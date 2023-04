Traum für Dino-Fans: Das Beste an Jurassic World 3 wird zur Serie im Trailer für Ein Planet vor unserer Zeit

Wer von Dinos nicht genug bekommen kann oder die Jurassic World-Filme mag, sollte sich unbedingt Ein Planet vor unserer Zeit vormerken. Jetzt gibt es einen Teaser für Staffel 2.

Nach Der König der Löwen und The Mandalorian hat sich Jon Favreau den Dinosauriern zugewandt. Als Produzent ist er an der Serie Ein Planet vor unserer Zeit beteiligt. Die geht schon bald in die 2. Staffel und hier könnt ihr einen Teaser-Teaser für die neuen Folgen sehen.

Schaut euch hier den Teaser-Trailer für Staffel 2 an:

Prehistoric Planet - S02 Teaser Trailer (English) HD

Ein Planet vor unserer Zeit ist wie eine Tier-Doku mit aufwendig rekreierten Dinosauriern

Die Serie entführt in eine Zeit vor 66 Millionen Jahren, in der gewaltige (und kleingewachsene) Urzeit-Wesen über die Erde zogen. Die Doku beobachtet den Alltag der Dinosaurier in der späten Kreidezeit, also kurz vor ihrer Auslöschung. Gezeigt werden populäre Arten, wie der Tyrannosaurus rex oder Velociraptor, aber auch weniger bekannte Wesen, etwa den Tarbosaurus. Wie verbringen Dinosaurier ihren Alltag, wie leben sie, wie fressen sie, wie kümmern sie sich um ihren Nachwuchs? Basierend auf zeitgemäßen wissenschaftlichen Erkenntnissen werden die Tiere mit fotorealistischen Computer-Effekten nachgestellt.

Für Dino-Fans von besonderem Interesse ist, dass die Saurier zum Teil auch mit Federn dargestellt werden, was in populären Filmen und Serien bisher kaum repräsentiert wurde. Wer also vom beeindruckenden urzeitlichen Prolog des ansonsten enttäuschenden Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter nicht genug bekommen konnte oder Dinosaurier - Im Reich der Giganten verschlungen hat, kann guten Gewissens hineinschauen.

Wer sie im Original schaut, kann sich auf Tierfilm-Ikone David Attenborough (Unser Planet) als Erzähler freuen. Hans Zimmer hat an der Musik mitgearbeitet.

Wann kommt Ein Planet vor unserer Zeit zu Apple TV+?

Ein Planet vor unserer Zeit wird für den Streaming-Dienst Apple TV+ produziert. Dort könnte ihr bereits die fünf Episoden umfassende 1. Staffel schauen. Am 22. Mai 2023 startet dann Staffel 2.

