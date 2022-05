Traum von Horror-Fans wird wahr: Für Scream 6 kehrt eine der besten Figuren der Reihe zurück

Scream 6 landet seinen ersten großen Casting-Coup. Nachdem im letzten Teil die Stars des Originals zurückkehrten, erwarten uns jetzt ein Wiedersehen mit Hayden Panettiere aus Scream 4.

Anfang des Jahres startete mit Scream der fünfte Teil der gleichnamigen Horrorreihe in den Kinos. Bei einem Budget von 24 Millionen US-Dollar konnte die verspätete Fortsetzung weltweit 140 Millionen US-Dollar in die Kinokassen spülen, was ein absoluter Erfolg ist. Kein Wunder, dass die Arbeit an Teil 6 bereits begonnen hat.

Seit wenigen paar Tagen wissen wir, dass Scream 6 die vier zentralen Figuren des vorherigen Films zurückbringt. Gespielt werden sie von Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown und Mason Gooding. Darüber hinaus wartet die Fortsetzung mit einer ganz besonderen besondere Rückkehr auf: Hayden Panettiere.

Die von Panettiere verkörperte Kirby Reed entpuppte sich im 2011 erschienenen Scream 4 als Heldin, obwohl es anfangs so wirkte, als wäre sie eine von vielen Nebenfiguren. Nach ihrer traumatischen Ghostface-Erfahrung in Woodsboro ist unklar, wie sie genau in die Handlung von Scream 6 passt. Nicht zuletzt erwartet uns ein Ortswechsel.

Der nächste Scream-Film wird Woodsboro hinter sich lassen und den vier Überlebenden auf ihrem neuen Weg folgen. Ob sie dadurch dem Ghostface-Schrecken entkommen können, darf jedoch bezweifelt werden. Immerhin haben sie nach Neve Campbell und Co. einen schlagfertigen Legacy-Charakter wie Kirby Reed an ihrer Seite.

Die Dreharbeiten zu Scream 6 sind für Sommer 2022 angesetzt. Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett übernehmen die Regie, während das Drehbuch von James Vanderbilt und Guy Busick stammt. Spyglass Media und Paramount Pictures halten damit am Erfolgsteam von Scream 5 fest.

Scream 6 startet am 30. März 2023 in den deutschen Kinos.

