Trauriger Abschied: Netflix' langlebigste Serie endet und jetzt steht auch der Termin fest

Die am längsten laufende Netflix-Serie wird noch dieses Jahr enden. Der Streamingdienst hat jetzt auch ein konkretes Datum veröffentlicht.

Schon länger war klar: Netflix' herzliche Saga Grace and Frankie geht nach sieben Staffeln zu Ende und wird neben The Walking Dead einer der größten Serien-Abschiede 2022. Nun steht auch der amerikanische Netflix-Termin für das Ende fest.

Netflix veröffentlicht bald die allerletzten Folgen von Grace and Frankie

Wie Deadline berichtet, soll die Comedy-Serie um die beiden von ihren Ehemännern verlassenen ungleichen Frauen in den USA am 29. April 2022 enden. Dann werden die letzten 12 Episoden-Abenteuer mit Jane Fonda und Lily Tomlin veröffentlicht.

Hiesige Fans müssen der Wahrheit zeitgleich ins Auge blicken: Netflix hat angekündigt, dass die letzte Staffel Grace and Frankie in Deutschland zum selben Termin verfügbar wird.

Wenn Grace and Frankie 2022 mit insgesamt 94 Episoden endet, ist sie die langlebigste Serie auf Netflix: Nicht einmal Orange Is the New Black kam an solche Ausmaße heran (91 Episoden).

