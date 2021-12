Aus für The Walking Dead, The Expanse & mehr: Die 28 größten Serien-Abschiede 2022

Im neuen Jahr müssen wir uns von The Walking Dead und weiteren Lieblingsserien verabschieden. Hier findet ihr alle 28 Serien, deren Ende 2022 bevorsteht.

Nach 12 Jahren wird der Abschied von der beliebten Horrordrama-Serie The Walking Dead sicher kein leichter sein. Ebenso tränenreiche Enden stehen uns mit den Finals von Better Call Saul nach 6 Staffeln sowie dem Anime-Epos Attack on Titan bevor. Als wären diese Serien-Trennungen nicht schon schwer genug, müssen wir uns im neuen Jahr 2022 auf noch einige weitere Swanengesänge einstellen.



Damit ihr euch emotional auf das Finale eurer Serienlieblinge vorbereiten könnt, stellen wir euch hier einmal die 28 Serien vor, deren Ende für 2022 bereits beschlossene Sache ist.

Nach 6 Staffeln endet das Science-Fiction-Epos The Expanse bei Amazon

© Amazon The Expanse

Serie: The Expanse

Endet mit Staffel 6

Sender: Amazon Prime Video

Wann läuft das Finale? Am 14. Januar 2022

Die beste Science-Fiction-Serie des letzten Jahre startete im Dezember 2021 in die finale Staffel und wird im Januar 2022 den Konflikt im Sonnensystem nach sechs Staffeln beenden. Obwohl die Romanvorlage noch drei weitere Bände bereithält, werden wir uns vorzeitig von der Rocinante-Crew verabschieden müssen. Eine letzte Schlacht um das interstellare Ringsystem wird die Zukunft der Menschheit entscheiden.

Der Hit-Anime Attack on Titan verabschiedet sich mit Staffel 4 Teil 2

© MAPPA Attack on Titan

Serie: Attack on Titan

Endet mit Staffel 4, Teil 2

Sender: Crunchyroll

Wann läuft das Finale? Frühling 2022

Attack on Titan ist einer der populärsten und zugleich auch besten Anime. In unserer Liste der 100 besten Serien der 2010er Jahre landete die Adaption von Hajime Isayamas Kult-Manga in den Top 20. Nach neun Jahren geht das epische und mit unzähligen schockierenden Wendungen gespickte Abenteuer in der europäisch angehauchten Welt von Mauern und Titanen zu Ende.

The Walking Dead endet mit Staffel 11, aber das Franchise lebt weiter

© AMC/Disney The Walking Dead

Serien: The Walking Dead

Endet mit Staffel 11

Sender: AMC/Disney+

Wann läuft das Finale? Sommer 2022

Seit über 11 Jahren folgen wir dem Überlebenskampf mehrerer Menschen in der Zombie-Apokalypse. Während das Flaggschiff 2022 beendet wird und hoffentlich Rick Grimes nochmal zurückbringt, bleibt uns die The Walking Dead-Serienwelt erhalten. Fans können sich neben Fear the Walking Dead auch auf weitere Spin-offs sowie eine geplante The Walking Dead-Spielfilmreihe freuen.

Serienende nach 6 Staffeln: Better Call Saul überholt Breaking Bad

© AMC Better Call Saul

Serie: Better Call Saul

Endet mit Staffel 6

Sender: AMC/Netflix

Wann läuft das Finale? TBA

Saul Goodman und das grandiose Better Call Saul werden nach sechs Staffeln in den Ruhestand geschickt. Mit dem Ende nach 63 Folgen läuft das Spin-off sogar eine Episode länger als Vorgänger Breaking Bad. Die Dreharbeiten begannen im Frühjahr 2021 und mussten mehrfach unterbrochen werden. Wann genau das 13 Folgen umfassende Finale startet, ist noch nicht bekannt.

The Last Kingdom: Staffel 5 der Netflix-Serie ist nur ein halber Abschied

© Netflix The Last Kingdom

Serie: The Last Kingdom

Endet mit Staffel 5

Sender: Netflix

Wann läuft das Finale? TBA

Ab der dritten Staffel wurde die Vikings-Alternative The Last Kingdom zum Netflix Original. Dort wird die Serie um den Helden Uhtred von Bebbanburg im späten 9. Jahrhundert nach fünf Staffeln enden. Aber es wird ein Wiedersehen mit Uhtred geben. Wie Netflix verkündete, wird 2022 noch ein Spielfilm mit dem Titel Seven Kings Must Die produziert, der die Geschichte nach der Serie abschließen wird.

Bei Netflix & mehr: Weitere schmerzvolle Serien-Abschiede 2022

Neben oben genannten Serien werden noch über 23 weitere im kommenden Jahr beendet werden. Besonders Netflix-Fans müssen sich wieder auf einige tränenreiche Abschiede gefasst machen.

