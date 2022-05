Trotz Mega-Katastrophe ist Fast & Furious 10 jetzt in der Avengers 3-Liga angekommen

Fast & Furious 10 hat seinen Regisseur verloren, spielt aber jetzt bei den ganz Großen mit. Seine jüngste Errungenschaft haben bisher nur Filme wie Avengers 3 erreicht.

Fast & Furious 10 musste kurzfristig seinen Regisseur ersetzen. Manche Fans werden also glauben, dass Vin Diesel sein Action-Franchise gerade mit Karacho gegen die Wand fährt. Das Schicksal des Films scheint in der Schwebe. In einer Hinsicht spielt er aber jetzt schon in derselben Liga von Blockbustern wie Avengers 3. Er ist unfassbar teuer.

Vor Avengers 3: Fast & Furious 10 könnte der teuerste Film aller Zeiten werden

Laut dem Hollywood Reporter kostet der Film bereits jetzt 300 Millionen Dollar. Damit ist er dem Insider zufolge in derselben Liga wie Avengers 3: Infinity War und Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt. Nach dieser Aufstellung waren nur drei Filme jemals teurer als Fast X.

Der Großteil entfällt auf den Cast bekannter Schauspieler:innen. Neben Diesel und dem Fast-Kernteam werden auch Jason Momoa, Charlize Theron oder Brie Larson dabei sein. Werbekosten sind noch nicht enthalten. Die Dreharbeiten sind auch noch nicht vorbei. Am Ende könnte Fast & Furious 10 also der teuerste Film aller Zeiten werden.

Wann kommt der Action-Kracher Fast & Furious 10 in die Kinos?

Ob sich dieser Aufwand lohnt, werden wir erst in einem guten Jahr sehen. Fast & Furious 10 wird am 23. Mai 2023 in die Kinos kommen. Stamm-Regisseur Justin Lin könnte durch Louis Leterrier (Der unglaubliche Hulk) ersetzt werden.

