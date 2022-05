Er soll Vin Diesels Ego bändigen: Fast & Furious 10 schnappt sich Action-Experte mit Marvel- und Netflix-Erfahrung

Fast and Furious 10 mit Vin Diesel hat mitten im Dreh den Regisseur verloren. Jetzt steht ein Marvel- und Netflix-Regisseur mit Action-Erfahrung bereit zur Rettung.

Es schlug letzte Woche ein wie eine Bombe: Der langjährige Fast and Furious-Regisseur Justin Lin schmiss während der Dreharbeiten von Fast X den Regie-Posten hin. Seitdem war Universal auf der Suche nach Ersatz, immerhin sollen sich die Kosten für die Wartezeit pro Tag auf bis zu eine Million Dollar belaufen haben. Jetzt scheint das Studio den Retter in der Not gefunden zu haben.

Der Retter von Fast and Furious 10 drehte einen der schlechtesten MCU-Filme und 2 gute Netflix-Serien

Louis Leterrier steht in Verhandlungen für die Regie beim Action-Blockbuster Fast & Furious 10, der Vin Diesels Family unter anderem Jason Momoa als Bösewicht gegenüberstellen wird. Die Details zwischen Studio und Filmemacher werden derzeit noch ausgearbeitet, wie der Hollywood Reporter berichtet.

Sollte alles gut gehen, könnten die Dreharbeiten innerhalb weniger Tage aufgenommen werden. Damit schnappt sich die Fast and Furious-Reihe einen Action-erfahrenen Regisseur, der auch schon im Blockbuster-Geschäft tätig war. Wenn auch nicht immer mit den besten Ergebnissen.

Das Wichtigste über Louis Leterrier in Kürze:

Vin Diesels Ego und mehr: Fast and Furious 10-Regisseur steht vor schwieriger Aufgabe

Louis Leterriers Engagement kommt wohl nicht überraschend, denn er soll schon in der Vergangenheit Interesse an der Action-Reihe bekundet haben. Sofern der Deal unterschrieben wird, steht er aber vor einer großen Aufgabe. Leterrier muss sich in ein seit 20 Jahre gewachsenes Franchise einarbeiten und mit einem Drehbuch arbeiten, auf das er bislang keinen Einfluss hatte.

Vor allem aber muss er sich mit einem Hauptdarsteller arrangieren, der enormen Einfluss auf die Produktion ausübt. Vin Diesels Ego und Diven-Verhalten sollen nämlich zu Justin Lins Ausstieg beigetragen haben.

Fast and Furious 10 aka Fast X soll am 18. Mai 2023 in den deutschen Kinos starten.

