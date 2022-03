Trotz Oscar-Pleite: Spider-Man: No Way Home hat gewaltigen neuen Meilenstein geknackt

Bei den Oscar-Nominierungen ging Spider-Man: No Way Home leer aus. Dafür hat er in den USA jetzt eine wichtige Kinokassen-Marke erreicht.

Spider-Man: No Way Home hat quasi im Alleingang bewiesen, wie erfolgreich Blockbuster in Corona-Zeiten sein können. Viele hätten es gerne gesehen, wenn er bei den Oscars 2022 als bester Film nominiert worden wäre. Marvel-Fans muss die Pleite aber nicht stören: Der MCU-Kracher hat gerade einen neuen Höhepunkt an den Kinokassen erreicht.

Spider-Man: No Way Home spielt in einer Liga mit Star Wars und Avengers: Endgame

Wie Collider berichtet, hat der Film auf dem heimischen US-Markt die 800 Millionen Dollar-Marke überschritten. Das haben vorher nur Avengers 4: Endgame und Star Wars 7: Das Erwachen der Macht geschafft.

Damit sammelt der neue Marvel-Blockbuster eine weitere Erfolgsmarke. Er ist mit Abstand der erfolgreichste Film 2021 und der erfolgreichste Spider-Man-Film aller Zeiten. No Way Home ist außerdem der erste Film seit Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers, der die 1-Milliarde-Hürde an weltweitem Einspielergebnis knackt (via Box Office Mojo ).

Für viele Fans könnte es nun noch schwerer wiegen, dass der Superhelden-Kracher nicht zu den Oscar-Gewinnern 2022 zählt. Es handelt sich um einen der populärsten Filme seit langer Zeit. Eigentlich ist das schon Auszeichnung genug.

Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was haltet ihr vom neuen Meilenstein von Spider-Man: No Way Home?