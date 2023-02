Dieser Film wird das DC-Universe verändern: Erster Trailer für The Flash mit Ben Affleck ist da

Der lange The Flash-Trailer ist endlich da. Und offenbart den größten Reiz des DC-Blockbusters. Mit Ben Affleck und Michael Keaton kehrt Batman gleich zweimal zurück.

The Flash ist für DC ein immenses Risiko-Projekt. Viel Geld und Aufwand ist in den Blockbuster geflossen, aber insbesondere Ezra Millers problematisches Verhalten außerhalb des Filmsets hat den Film in ein schlechtes Licht gerückt.

Dabei wartet der Film unter anderem mit gleich zwei Batman-Figuren auf, die von Michael Keaton und Ben Affleck verkörpert werden. Im neuen Trailer sind sie endlich auch beide zu sehen. Dasselbe trifft auf Man of Steel-Bösewicht General Zod (Michael Shannon) zu. Das neue Supergirl (Sasha Calle) zu.

Schaut euch hier den deutschen Trailer für The Flash an:

The Flash – Trailer (Deutsch) HD

DC-Kracher The Flash wandelt mit 2 Batman-Stars auf Marvel-Spuren

Aber wie ist das überhaupt möglich? Bisher ist über die The Flash-Story nur wenig bekannt. Sie soll aber auf der gefeierten Flashpoint-Comicvorlage basieren, in der der Titelheld mit einer Zeitreise einen Multiversen-Zugang nach Spider-Man: No Way Home-Vorbild öffnet. Dadurch wird es im Film (mindestens) zwei Batmen geben.

Mit The Flash setzt DC nicht nur finanziell viel auf eine Karte. Auch organisatorisch kommt dem Film eine Schlüsselfunktion zu. Neuen Gerüchten zufolge soll er beispielsweise das Superman-Universum mit Henry Cavill aus dem Franchise verbannen.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Hier könnt ihr das Poster zum Film sehen, in dem Flash in Batmans Schatten steht:

Warner Bros. The Flash

Wann kommt The Flash ins Kino?

Ob das der Wahrheit entspricht, sollen DC-Fans spätestens zum Kinostart herausfinden. Bis dahin ist es nicht mehr lange hin. The Flash wird hierzulande am 15. Juni 2023 veröffentlicht.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.