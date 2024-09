TV-Tipp am Wochenende: Zum Bundesvision Comedy Contest lädt Pufpaff 16 Comedians ein - Felix Lobrecht tritt auch auf

Beim Bundesvision Comedy Contest will Pufpaff herausfinden, welches Bundesland den besten Comedian hervorbringt.

Nach TV total XXL und dem TV Total Turmspringen folgt nun das nächste große Pufpaff-Event: Der Bundesvision Comedy Contest. Hier treten 16 Comedians aus allen Bundesländern gegeneinander an, um das lustigste Bundesland zu ermitteln.



Diese Comedians treten beim Bundesvision Comedy Contest an

Aus jedem Bundesland tritt ein Comedian an. Am Ende dürfen die Zuschauer:innen entscheiden, welches Bundesland den witzigsten Comedian hervorgebracht hat. Diese Comedians treten für folgende Bundesländer an:



Baden-Württemberg: Nikita Miller

Bayern: Teresa Reichl

Berlin: Stefan Danziger

Brandenburg: Maria Clara Groppler

Bremen: Kawus Kalantar

Hamburg: Hinnerk Köhn

Hessen: Claudius Pläging

Mecklenburg-Vorpommern: Miss Allie

Niedersachsen: Sven Bensmann

Nordrhein-Westfalen: Laura Brümmer

Rheinland-Pfalz: Helene Bockhorst

Saarland: Jochen Prang

Sachsen: Zärtlichkeiten mit Freunden

Sachsen-Anhalt: Hendrik Brehmer

Schleswig-Holstein: Benni Stark

Thüringen: Jonas Greiner

Neben Moderator Sebastian Pufpaff sind bekannte Comedians wieals musikalischer Act mit von der Partie.





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Versucht Sebastian Pufpaff Stefan Raab nachzueifern?

Mit dem Bundesvision Comedy Contest tritt Pufpaff in die Fußstapfen von Stefan Raab, denn Raab moderierte und produzierte jahrelang den Bundesvision Song Contest in Anlehnung an den europäischen Wettbewerb. Für Pufpaff ist das eine klare Anlehnung, wenn auch mit anderem Thema.



Durch Raabs neue Show Du gewinnst hier nicht die Million, die zeitgleich mit TV Total läuft, gerät Pufpaff unter Druck, weshalb TV Total demnächst zweimal wöchentlich ausgestrahlt wird. Mit Sondersendungen wie dem Bundesvision Comedy Contest scheint Pufpaff beweisen zu wollen, dass er nicht hinter Raab zurücksteht.



Wann läuft der Bundesvision Comedy Contest?

Der Bundesvision Comedy Contest wird samstags um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn ausgestrahlt. Die Show ist auch als Aufzeichnung auf Joyn und Joyn Plus+ zu sehen.