TV-Tipp fürs Wochenende: Das Duell um die Welt begeistert mit 4 Promis, die die Ski Aggu-Überraschung noch toppen sollen

In der mehrfach preisgekrönten Sendung Das Duell um die Welt treten Joko und Klaas in Teams gegeneinander an. Mit dabei sind unter anderem Nico Santos und Papaplatte.

In der ersten Ausgabe der neuen Staffel von Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas standen einige Prominente im Mittelpunkt: Ski Aggu nahm endlich seine Brille ab, Nina Chuba blamierte sich mit einer schlechten Comedy-Show. Am Ende setzte sich Team Klaas durch. Ob er seinen Titel verteidigen kann?



Das Duell um die Welt: Mit dabei sind unter anderem Papaplatte und Gülcan

In der zweiten Folge von Das Duell um die Welt fliegen wieder vier Prominente um die Welt, um besondere Aufgaben zu erfüllen. Sänger Nico Santos muss nach Italien. Für den beliebten Streamer Papaplatte geht es nach Österreich. Moderatorin Gülcan Kamps fliegt nach Frankreich. Mentalist Timon Krause hat die weiteste Reise nach Thailand vor sich.



Klaas hat in der letzten Ausgabe gegen Joko gewonnen und muss seinen Titel am Samstag verteidigen. Durch den Sieg von Klaas liegt nach 32 Folgen keiner der beiden an der Spitze, denn beide haben das Duell um die Welt 16 Mal gewonnen.



Große Überraschung: Bei der letzten Folge nahm Ski Aggu erstmals seine Brille ab

Bei der letzten Ausgabe wollte Klaas den Rapper Ski Aggu dazu bringen, seine berühmte Skibrille abzunehmen, indem er ihn an einem Naked Men Festival in Japan teilnehmen ließ. Ski Aggu nahm zwar die Brille ab, aber sein Gesicht war dank eines speziellen digitalen Filters nicht zu sehen.



Währenddessen musste Nina Chuba in einem Comedy-Club in England vor Publikum unterirdische Witze zum Besten geben. Oliver Kalkofe musste sich einer Stunt-Truppe in Indien anschließen und Checker Tobi reiste nach Polen, um in 230 Metern Höhe eine Aufgabe aus Wer stiehlt mir die Show? zu erfüllen.







Wie funktionieren die Regeln bei Das Duell um die Welt?

Bei Das Duell um die Welt werden 4 Prominente in Team Joko und Team Klaas aufgeteilt. Diese Promis bekommen dann Aufgaben gestellt, die sie in einem bestimmten Land bewältigen müssen. Für jede gemeisterte Aufgabe bekommt das Team einen Punkt.



Im Studio kämpfen dann Joko und Klaas höchstpersönlich um Punkte. Moderiert werden die Duelle im Studio von Jeannine Michaelsen.



Wann und wo läuft das Duell um die Welt?

Das Duell um die Welt läuft mittlerweile schon in der 12. Staffel. Die zweite Folge der Staffel läuft am Samstag um 20.15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Die erste Folge ist auch on demand auf Joyn zu sehen.