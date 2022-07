Two and a Half Men-Star Charlie Sheen hätte fast Batman gespielt

Heute ist Charlie Sheen vor allem als Ex-Star von Two and a Half Men bekannt, dabei hätte seine Karriere einen anderen Verlauf nehmen können: als Batman.

Seine letzten großen Erfolge feierte Charlie Sheen mit der Serie Two and a Half Men, also im Comedy-Bereich. Zu Beginn seiner Karriere war der Spross einer Schauspielfamilie aber auch in zahlreichen ernsten Rollen zu sehen. Damals war er sogar im Gespräch für die Rolle des Dunklen Ritters. Stellt euch das mal vor: Charlie Sheen als Batman!

Charlie Sheen hatte beim Batman-Casting starke Konkurrenz

Viele Details über das Ausmaß von Sheens Bewerbung für die Hauptrolle in Batman gibt es nicht. Aufhorchen lässt aber die Liste an Hollywood-Stars, die das Studio Warner Bros. in Betracht zog. Da wären (via Cinefantastique , Flickering Myth ):

Magnum-Darsteller Tom Selleck und Lethal Weapon-Star Mel Gibson gehörten zu unterschiedlichen Zeiten der langen Planung von Batman zu den Favoriten in dieser illustren Auswahl. Am Ende setzte sich ein Vorschlag von Produzent Jon Peters durch: Michael Keaton.

Schaut euch den Trailer für Batman an:

Batman - Trailer (Deutsch)

Die Besetzung kam zunächst gar nicht gut an, zumindest bei DC-Fans, die sich den Komödien-Darsteller Keaton nicht als Dunklen Ritter vorstellen konnten. Eine Kampagne mit Briefen, Protesten und Petitionen wollte seinen Einsatz verhindern, wie das Wall Street Journal damals berichtete. Das Studio und Tim Burton ließen sich davon nicht beeindrucken. Der Rest ist Batman-Geschichte.



Statt zum DC-Helden wurde der spätere TAAHM-Schauspieler zum Comedy-Profi

Wie Charlie Sheens Karriere nach Batman ausgesehen hätte, bleibt unserer Fantasie überlassen. Der Star verlegte sich nach dramatischen Rollen in Platoon und Wall Street zunehmend auf Comedy-Projekte und war im Batman-Jahr 1989 beispielsweise in Die Indianer von Cleveland zu sehen.

Wir können froh sein, dass es mit Sheen und DC nichts wurde, sonst hätte er vielleicht niemals Hot Shots! - Die Mutter aller Filme gedreht. Und das wäre ein gewaltiger Verlust für die Filmgeschichte gewesen.

