Überraschende The Walking Dead-Rückkehr: Die schlechteste Staffel ergibt endlich Sinn

In der finalen 11. Season von The Walking Dead können wir uns auf einige Überraschungen gefasst machen. Eine versteckt sich schon im jüngsten Trailer und verleiht der grausigsten TWD-Staffel endlich einen Sinn.

Fans erwarten in der 11. Staffel The Walking Dead einige Änderungen. Nicht nur wird das finale Kapitel der Zombiesaga die Streaming-Heimat wechseln, auch werden die Charaktere rund um Daryl, Carol, Negan, Maggie und Co. mit einer gänzlich neuen Gemeinschaft sowie den wohl bisher ruchlosesten Gegenspielern konfrontiert.

Kürzlich erschien der erste Trailer zu den neuen Folgen, die ab dem 23. August bei Disney+ zu sehen sind. Und darin versteckt sich bereits eine große Enthüllung: eine Figur aus der harsch kritisierten Bonus-Staffel kehrt zurück und bringt Daryls Gefühlswelt ordentlich durcheinander.



The Walking Dead Staffel 11: Daryl trifft seine Ex-Freundin wieder

Nur wer ganz genau hinschaut, wird im neuen Trailer zur 11. Staffel The Walking Dead die mögliche Rückkehr einer bekannten Figur bemerkt haben. Denn in einer kurzen Einstellung steht Daryl einer maskierten Person gegenüber, die zu den Reapers gehört – eine militärisch ausgebildete Gruppe, die Jagd auf Menschen macht.

© AMC The Walking Dead

Treu und hörig sitzt neben dieser Person Daryls tierischer Weggefährte Hund. Das kann nur Leah sein. Leah (Lynn Collins) ist ein Charakter, der bisher in nur einer Episode (Staffel 10, Folge 18) zu sehen war. Sie und Daryl verbindet eine tragische Liebesgeschichte.



Sie ist Hunds ursprüngliche Besitzerin und war vor einigen Jahren eine längere Zeit mit Daryl zusammen. Gemeinsam lebten sie in einer kleinen Hütte, bis Leah eines Tages nach einem Streit die Flucht ergriff. In der Serie sind seitdem einige Jahre ins Land gezogen. Nun kommt es zur großen Reunion.

Neue The Walking Dead-Gefahr: Das bedeutet Leahs Rückkehr für Staffel 11

Während ihrer Zeit mit Daryl gab Leah nur sehr vage Beschreibungen ihrer Vergangenheit preis. So erzählte sie von einem Trupp, dem sie angehörte. Mit ihren Kameraden kämpfte sie schon vor der Zombie-Apokalypse Seite an Seite.

© AMC The Walking Dead

Sie beschreibt die Gruppe als ihre wahre Familie, die auch nach dem Untergang der Zivilisation zusammenhielt. Nun sieht alles danach aus, dass es sich dabei um die Reapers handelt.

Die Reapers sind die neuen Antagonisten im ersten Teil der neuen Staffel. Die Mitglieder tragen seltsame Masken – wie auch Maggies Begleiter Elijah eine trägt – und sind schwer bewaffnet. Im Trailer sehen wir bereits, dass die Reapers wie in einem Slasher-Horror Jagd auf die Überlebenden in Alexandria machen.

Wenn Leah tatsächlich als Reaper zurückkehrt, können wir uns auf spannende Gewissenskonflikte gefasst machen. Wo liegt ihre wahre Loyalität? Wird sie ihrer Gruppe helfen, Daryls Familie abzuschlachten oder wird sie die Seiten wechseln und ihrem Ex-Freund helfen?

Die schlechteste The Walking Dead-Staffel hat endlich einen Sinn

Dass Leah und die Reapers eine wichtige Rolle in der finalen Staffel spielen werden, lässt uns die schrecklich ereignislose Bonus-Staffel mit ganz neuen Augen sehen. In den sechs Episoden, die unter schwierigen Bedingungen inmitten der Corona-Pandemie gedreht wurden, wurden reduzierte Charaktergeschichten erzählt, die die Haupthandlung in keiner Weise voranbrachten.

Das verrät der Trailer über die 11. Staffel von The Walking Dead

The Walking Dead Staffel 11: Commonwealth, Rick Grimes, Whisperers sind zurück - Der neue Trailer!

Zugegeben: Nicht alles war schlecht an Staffel 10C. Ein fiebriger Versorgungslauf von Gabriel und Aaron sowie die Negan-Vorgeschichte – eine der besten Episoden von ganz The Walking Dead – waren rettende Highlights.

Dann aber wieder mussten wir uns durch peinliche Angeltrips, Carols Suppenrezepte und gähnend langweilige Holzbox-Monologe quälen. Im Nachhinein ist die Tortur zumindest nicht umsonst gewesen. Denn tatsächlich wurden in diesen Folgen schon die grausamen Ereignisse der nächsten Folgen vorbereitet.

Die finale Staffel The Walking Dead startet am 23. August 2021 bei Disney+. Die 8 neuen Episoden werden wöchentlich immer montags um 9.00 Uhr veröffentlicht. Zwei weitere Blöcke mit je acht Episoden werden 2022 zu sehen sein.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf ein Wiedersehen mit Leah? Wie gefiel euch die Liebesgeschichte zwischen ihr und Daryl?