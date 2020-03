The Walking Dead: Wie geht es nun mit Michonne weiter?

Michonne hat The Walking Dead verlassen. Wie wird die Serie ohne sie weitergehen? Und was bedeutet ihr Ausstieg für die Rick-Filme? In der neuen Folge von Moviepilot live: The Walking Dead besprechen wir die 13. Folge von Staffel 10.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead: In dieser Woche legt die Whisperer-Story in The Walking Dead eine Pause ein. Nach dem schockierenden Ende von Alpha konzentriert sich die 13. Folge ganz auf Michonne, die sich nach 8 Staffeln aus der Serie verabschiedet. Kann The Walking Dead ohne Michonne funktionieren? Und wird Michonne in einem Film mit Rick wiedervereint?

Diese und mehr Fragen beantworten Yves von Moviepilot YouTube und Sebastian von FILMSTARTS YouTube im Podcast Moviepilot live: The Walking Dead, wo sie über die Folge Michonnes Weg sprechen.

Jetzt reinhören: Michonnes Ausstieg aus The Walking Dead ist herzzerreißend

Unseren Live-Stream zur Folge findet ihr weiter unten und bei YouTube - dort, wo ihr alle unsere Videos zu The Walking Dead findet.



The Walking Dead: Wie sieht The Walking Dead nach Michonne aus?

Michonnes Ende stand schon länger fest und nun dürfen wir sie ein letztes Mal auf einem Soloabenteuer begleiten. Dabei überrascht ihre letzte Episode mit einem wahnsinnigen Drogentrip, durch den wir eine alternative Walking-Dead-Welt zu Gesicht bekommen, in der Michonne als Savior auf Negans Seite kämpfte.

Vor allem das Wiedersehen mit zahlreichen Figuren wie Rick, Glenn, Andrea oder auch Heath hat uns komplett umgehauen und begeistert.



Doch sind wir überhaupt traurig über Michonnes Ausstieg? Gerade in den vergangenen Folgen wurde The Walking Dead so gut wie lange nicht mehr - und das ganz ohne Beteiligung von Michonne. Ohne sie dienen nun Carol, Daryl und Negan als Aushängeschilder der Serie.



Ganz ohne Michonne wird das Franchise natürlich nicht auskommen müssen. Denn ihr Ende könnte kaum offener sein und befeuert schon jetzt Theorien, ob sie ein Teil der geplanten Rick-Grimes-Filme wird - eine offizielle Bestätigung steht aber noch aus.

Diskutiert mit uns live über The Walking Dead

Die Podcast-Stimmen Yves und Sebastian findet ihr auf Instagram unter @yves_teenwolf und @die_blonde_gefahr .



Unsere Live-Streams zu The Walking Dead beginnen jeden Dienstag um 16.30 Uhr bei Moviepilot YouTube . Dort könnt ihr uns im Live-Chat eure Meinungen, Theorien und Fragen zur neusten Folge mitteilen, die wir dann in die Sendung mit einfließen lassen.

Wenn ihr zu euren Audiospuren lieber Bilder habt, könnt ihr statt dem Podcast auch das YouTube-Video unseres Live-Streams zur neuen Folge The Walking Dead gucken:

Wie fandet ihr Michonnes Abschiedsfolge in The Walking Dead?