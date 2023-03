Über 200 Blu-rays & DVDs jetzt günstiger: Amazon wirft selbst Mega-Boxen wie die Dark Knight-Trilogie raus

Amazon hat eine neue 3-für-2-Aktion als Sparpaket für Blu-rays und DVDs im Angebot, mit dem sich bei vielen Top-Filmen sparen lässt, darunter Batman und Co.

Kurz nach der Oscar-Verleihung hat Amazon ein starkes Angebot für Film-Fans: drei Blu-rays oder DVDs kaufen und nur zwei Stück bezahlen. Mit dabei sind über 200 Filme, darunter auch 4K-Versionen von aktuellen Blockbustern und Klassikern sowie ganze Boxen mit mehreren Filmen.

Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, müsst ihr lediglich drei Filme nach Wahl auf der Übersichtsseite zur Aktion * in den Einkaufswagen legen und der Rabatt wird dann an der Kasse abgezogen. Dabei lohnt es sich natürlich, möglichst hochpreisige Artikel zu kombinieren, um besonders viel zu sparen. Der Vorrat ist begrenzt, weswegen sich schnell sein auszahlt. Die Aktion geht bis zum 26. März.



3-für-2-Aktion bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Das bietet Amazons 3-für-2-Aktion mit über 200 Filmen

Besonders viel Auswahl haben bei Amazons aktuellem Angebot Fans des DC-Universums: Mit dabei sind zahlreiche Filme mit Batman, Joker, Superman oder Wonder Woman, die sich auf der Übersichtsseite finden *. Auch Aquaman *, Justice League * oder Birds of Prey * sind mit an Bord.



Mit der The Dark Knight-Trilogie als limitierte Edition in 4K Ultra-HD * ist auch eine beliebte Mega-Box mit dabei, ebenso wie der aktuelle The Batman * mit Robert Pattinson auf normaler Blu-ray oder DVD. Zudem sind die klassischen Filme mit dem dunklen Ritter vertreten, wie Batman von Tim Burton mit Michael Keaton und Jack Nicholson als 4K/UHD-Steelbook *, ebenso wie zahlreiche Comic-Umsetzungen, darunter The Killing Joke *.

Indiana Jones, Transformers, Terminator und mehr



Weitere Kollektionen sind etwa alle vier bisherigen Indiana-Jones-Filme * mit Harrison Ford auf Blu-ray, ebenso wie Transformers 1 bis 5 * oder die G. I. Joe-Reihe *. Zudem gibt es vereinzelt Klassiker wie Terminator * oder auch den neueren Terminator: Genisys * mit im Angebot. Die Auswahl ist groß und sämtliche qualifizierten Artikel finden sich auf der Übersichtsseite zur Aktion bei Amazon *. Weitere aktuelle Angebote und Rabattaktionen finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Themenseite.

*Bei diesem Link zu Amazon handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit einem Kauf über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.