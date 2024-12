Über 60 Millionen Mal geschaut in 24 Stunden: Nur ein Horror-Trailer war erfolgreicher als 28 Years Later

Das langerwartete Horror-Sequel 28 Years Later sorgte bereits mit seinem Trailer für Aufsehen. Mit 60,2 Millionen Ansichten ist es die zweiterfolgreichste Horror-Vorschau aller Zeiten.

18 Jahre nach dem zweiten Film lässt 28 Years Later von Filmemacher Danny Boyle (Trainspotting) erneut die rasenden Zombies aus 28 Days Later los. Bereits der offizielle Trailer zum Film stellt eine kleine Horror-Sensation dar.

Mit 60,2 Millionen Views in 24 Stunden (laut Deadline ) ist die Produktion von Sony Pictures die zweiterfolgreichste Horror-Vorschau aller Zeiten. Es gibt aber noch eine erfolgreichere, die es in der gleichen Zeit auf 96 Millionen internationale Ansichten brachte.

Schaut hier noch mal den deutschen Trailer zu 28 Years Later:

28 Years Later - Trailer (Deutsch) HD

28 Years Later-Trailer schreibt Horror-Geschichte: Nur Es 2 wurde an einem Tag öfter angesehen

Die Stephen King-Verfilmung ES Kapitel 2 holte an nur einem Tag die bisher meisten Views für einen Horror-Trailer. Dabei ist der Erfolg der Vorschau auf dieselbe Geheimzutat zurückzuführen: Schnittmeister Bill Neil. Nach einigen Tagen hat sein 28 Years Later-Trailer sogar schon über 146 Millionen globale Views eingesammelt und ist der meistgesehene Horror-Vorgeschmack des Jahres.

In 28 Years Later sind nicht 28 Tage oder 28 Wochen seit dem Start der Zombie-Apokalypse vergangen, sondern – ihr ahnt es – 28 Jahre. Wie die Welt mittlerweile aussieht und wie gefährlich die flinken Zorn-Monster immer noch sind, die so gar nichts mehr mit George A. Romeros lebenden Trödeltoten zu tun haben, lässt die gefeierte Vorschau erahnen.

Für Aufsehen sorgte vor allem ein bestimmter Zombie im Trailer, den viele als Cillian Murphy identifizierten, ehe der Guardian den hageren Untoten als UK-Kunsthändler Angus Neill enthüllte. Murphy ist aber tatsächlich im Cast, genauso wie Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes und weitere.

Die 28-Saga ist noch lange nicht zu Ende

28 Years Later stellt erst den Anfang einer neuen Trilogie dar. Am 19. Juni 2025 kommt der erste von drei angekündigten Filmen ins Kino, gefolgt von 28 Years Later Part II: The Bone Temple und einem noch titellosen Film. Alle drei Teile werden von Alex Garland (Civil War) geschrieben und von verschiedenen Regisseur:innen gedreht. Franchise-Vater Boyle übernahm den "ersten" Teil, Nia DaCosta (Candyman) den zweiten aka Teil 4.



Streamen kann man aktuell nur das erste Sequel 28 Weeks Later bei Disney+. Für den Originalfilm muss man sich eine Heimkino-Version besorgen, Sony will den Film aber nach dem großen Erfolg des Trailers für ein baldiges VoD-Re-Release vorbereiten.