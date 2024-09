Über ein Jahr nach der letzten Folge sind die schlechten Nachrichten für Rob Lowe-Fans bestätigt: Staffel 5 von 9-1-1: Lone Star ist das Ende der Serie

Mehr als ein Jahr ist es her, dass es neue Folgen von 9-1-1: Lone Star mit Rob Lowe ab – jetzt wurde die Absetzung der Serie nach Staffel 5 bekannt.

Im Mai gab es noch richtig gute Nachrichten für alle Fans von Rob Lowe und seiner Feuerwehr-Serie 9-1-1: Lone Star. Sie wurde ein um Staffel 5 verlängert. Jetzt ist allerdings auch klar, dass die 5. Staffel die letzte sein wird.

Absetzung von 9-1-1: Lone Star mit Rob Lowe bestätigt – aber es gibt einen Abschluss

Fünf Jahre lang sahen wir dem charismatischen Rob Lowe als Feuerwehrmann Captain Owen Strand zu, wie er die Feuerwache 126 in Los Angeles neu aufbaut und leitet. Seinen Durchbruch und eine große Fan-Gemeinde hatte Rob Lowe bereits in den 80ern, als er mit seiner Rolle in Die Outsider von Francis Ford Coppola bekannt wurde.

Die 4. Staffel von 9-1-1: Lone Star startete bereits vor über eineinhalb Jahren am 24. Januar 2023 in den USA. Das Finale lief in den USA am 16. Mai 2023 und dann war es ein ganzes Jahr ungewiss, ob es nach dem Doppelstreik in Hollywood weitergeht. Mehrere Stars der Serie haben das kommende Ende bereits auf den Sozialen Netzwerken angedeutet, wie unsere Schwesterseite Espinof berichtete.



Jetzt ist es gewiss: Nach den 12 Folgen von Staffel 5 ist Schluss mit 9-1-1: Lone Star. Auch wenn die Enttäuschung groß ist, können sich Fans über einen richtigen Abschluss der Serie freuen. Angesichts vieler abrupter Absetzung, die ihre Serien um ordentliche Abschiede berauben, ist das vielleicht ein kleiner Trost.



Hauptdarstellerin steigt leider schon vor der 5. Staffel aus

Einen weiteren Schock müssen Fans ebenfalls verkraften: Sierra McClain stiegt aus 9-1-1: Lone Star aus. Es gibt zwar eine 5. Staffel, aber ihre Hauptfigur Grace Ryder wird nicht mitspielen. Wie die Serie mit dem Abgang der Mitarbeiterin in der Notrufzentrale und Ehefrau eines weiteren Hauptcharakters umgeht, ist noch ungewiss. US-amerikanische Fans werden es aber bald erfahren.

Am 23. September startet Staffel 5 nämlich in den USA, allerdings gibt es noch keinen deutschen Starttermin. Aller Voraussicht nach hat Disney+ wie auch bei Staffel 4 die deutschen Erstausstrahlungsrechte. Im Free-TV wird hierzulande ProSieben vermutlich die Premiere übernehmen.