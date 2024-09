The Rookie, Yellowstone und andere Serien verlieren Stars: Diese 5 kehren in der nächsten Staffel nicht zurück

Die Stärke vieler Serien wie Yellowstone und The Rookie liegt in ihren markanten Charakteren. Mehrere Abgänge sorgen dieses Jahr für große Enttäuschung bei Fans von US-Serien.

Was wäre, wenn Jim Parsons Sheldon Cooper plötzlich aus The Big Bang Theory verschwunden wäre, oder Emilia Clarkes Khaleesi aus Game of Thrones? Es wäre eine komplett andere Serie geworden. Charaktere wie diese beweisen, dass Geschichten von ihren Schlüsselfiguren leben. Für viele Zuschauer:innen bricht daher eine Welt zusammen, wenn ihre Favoriten plötzlich nicht mehr Teil der Lieblingsserien sind.

Kürzlich hat TVLine eine Liste veröffentlicht mit Schauspieler:innen, die aus den verschiedensten Gründen in der nächsten Staffel ihrer Hit-Serie nicht dabei sein werden. Wir haben die Schockierendsten aufgelistet:

Ausstieg 1: Tru Valentino verlässt The Rookie abrupt vor Staffel 7

Für Unglauben sorgte die Ausstiegs-Nachricht von Tru Valentino, der seit der 4. Staffel die Rolle des Aaron Thorsen in The Rookie verkörpert hat. Nach dem Ende der 6. Staffel wird er in der 7. Staffel nicht mehr Teil der Serie sein. Sein Charakter, ein Rookie-Officer beim LAPD, der von der erfahrenen Detective Nyla Harper ausgebildet wurde, war bei den Zuschauer:innen sehr beliebt.

Aaron Thorsen wurde als sympathisch, witzig und dennoch respektvoll wahrgenommen, was ihn zu einer der charismatischsten Figuren der Serie machte. Erst kürzlich war er zum Hauptdarsteller befördert worden. Seinen Ausstieg haben Fans nicht kommen sehen – zum Glück gibt es Hoffnung auf kleine Gastauftritte in The Rookie.

In unserem Überblicksartikel zur 7. Staffel The Rookie, könnt ihr alls Wichtige nachlesen.

Ausstieg 2: Olivia Colman verpasst die 3. Staffel Heartstopper

Mit Olivia Colman konnte Netflix' gelobte Teenie-Serie Heartstopper eine echte Schauspielgröße gewinnen, die zuletzt in Filmen wie Wonka und Empire of Light glänzte. In ihrer Rolle als Mutter der bisexuellen Hauptfigur Nick Nelson, spielte sie eine Schlüsselrolle in seiner Reise zur Selbstfindung.

Leider wird Colman aus Termingründen in der 3. Staffel der romantischen Highschool-Serie nicht dabei sein. Damit verliert die Serie eine außergewöhnliche Schauspielerin. In diesem Fall können wir allerdings hoffen, dass die Serie verlängert wird und wir sie in Staffel 4 erneut zu sehen bekommen.

Ausstieg 3: Wegen Stuart Martin wird eine ganze Serie umbenannt

Ungern gesehen wird auch der Ausstieg von Hauptdarsteller Stuart Martin, der William „The Duke“ Wellington in den ersten vier Staffeln von Miss Scarlet & the Duke verkörperte. Da er in der 5. Staffel nicht mehr dabei sein wird, ändert sich auch der Titel der Serie in Miss Scarlet. Tom Durant Pritchard, bekannt aus This Is Going to Hurt, wird als Alexander Blake, ein charismatischer Ex-Soldat und respektierter Detective Inspector, neu hinzukommen.

Auf Reddit spekulieren Fans, dass Martin die Serie möglicherweise nicht freiwillig verlassen hat. Er schien stets große Leidenschaft für seine Rolle und die Show zu haben und unterstützte die Beziehung zwischen Eliza und William.

Ausstieg 4: Sierra McClain verlässt die Notrufzentrale von 9-1-1: Lone Star

Nach vier Staffeln ist auch Schluss für Hauptfigur Sierra McClain. Die Schauspielerin, die in 9-1-1: Lone Star die beliebte Figur Grace Ryder verkörperte, wird in der 5. Staffel nicht mehr zu sehen sein. Grace Ryder war als Angestellte der 9-1-1-Notrufzentrale im Bereich Austin, Texas tätig und die Frau von Judd – einem der Feuerwehrleute, denen wir folgen.

Sie war von Beginn an eine zentrale Figur der Serie und hat den Ton mit ihrer sanften, aber bestimmten Art maßgeblich geprägt. McClains Ausscheiden ist ein schwerer Verlust für das 9-1-1-Spin-off.

Ausstieg 5: Kevin Costner verlässt sein Western-Epos Yellowstone

Der US-amerikanische Schauspieler Kevin Costner ist aus der Film- und Fernsehwelt nicht wegzudenken. Mit Filmen wie Bodyguard und Der mit dem Wolf tanzt hat er Filmgeschichte geschrieben – und auch als John Dutton in der Western-Hit-Serie Yellowstone konnte er Millionen Fans überzeugen.

Als mächtiger Patriarch der Dutton-Ranch in Montana, der größten zusammenhängenden Ranch des Bundesstaates, kämpfte John unermüdlich um das Erbe seiner Familie. Er ist das Gesicht der Serie. Ab Staffel 5, Teil 2 wird er jedoch nicht mehr zu sehen sein, was eine große Lücke hinterlassen wird. Kevin Costner hat seine Rückkehr sogar definitiv ausgeschlossen.

In unserem Überblicksartikel zum Yellowstone-Finale in Staffel 5 könnt ihr alles Wichtige dazu nachlesen.

Die Abgänge in diesen beliebten Serien sind ein Schock für Fans, können im Bestfall aber frischen Wind in die Projekte bringen. Fans dürfen gespannt sein, wie sich ihre Lieblingsserien ohne ihre bisherigen Stars entwickeln.