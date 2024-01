Überraschende Marvel-Rückkehr war für X-Men-Star eine Enttäuschung – aber Patrick Stewart bekommt in Deadpool 3 vielleicht eine zweite Chance

Viele Jahre mussten Fans warten, bis die ersten X-Men auch im MCU zu sehen waren. Patrick Stewarts überraschende Rückkehr als Professor X war für den Star jedoch frustrierend.

Marvel-Fans warten derzeit voller Spannung auf den Start von Deadpool 3. Das Multiversums-Spektakel verspricht unzählige Auftritte bekannter Superhelden aus den X-Men-Filmen, die erstmals im MCU-Kanon zu sehen sein werden. Ein ikonischer Mutant machte schon 2022 den Anfang.

Die Rede ist natürlich von Charles Xavier. Patrick Stewart spielte eine alternative Version des Professor X in Doctor Strange in the Multiverse of Madness und überraschte damit zahlreiche Marvel-Fans, die seit dem Start des MCU 14 Jahre auf einen Auftritt der X-Men-Legende gehofft hatten. Für den Star selbst war die Rückkehr aber eine Qual.

Patrick Stewart hatte keinen Spaß an der Marvel-Rückkehr, aber es war vielleicht nicht die letzte

Das verriet Patrick Stewart nun im Happy Sad Confused-Podcast von Josh Horowitz. Da Doctor Strange in the Multiverse of Madness mitten in der Corona-Pandemie gedreht wurde, war der Dreh der Cameo-Auftritte eine isolierende Erfahrung für die Stars, wie Stewart beschreibt:

Jeder der Darstellenden hatte die gleiche Erfahrung. Sie wurden alle einzeln gefilmt. Es war frustrierend und enttäuschend. So war es nun mal. Die letzten Jahre waren herausfordernd.

Hier könnt ihr euch einen Ausschnitt des Interviews anschauen:

Multiverse of Madness überraschte mit einer ganzen Reihe an Cameo-Auftritten, die im Rahmen einer Reise in die alternative Realität der Erde-838 stattfanden. Viele Fans waren vom Umgang mit beliebten Figuren allerdings frustriert, da diese alle nach wenigen Minuten von Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) ausgelöscht wurden. Auch Peggy Carter-Darstellerin Hayley Atwell kritisierte dies bereits.

Der grausame Tod von Charles Xavier bedeutet aber nicht, dass wir die X-Men-Legende niemals wiedersehen werden – immerhin ist der Charakter schon mehrfach gestorben. In seinem Interview gab Patrick Stewart auch schon einen Hinweis auf einen möglichen Auftritt in Deadpool 3: "Es hat sich etwas ergeben. Es gab einen Prozess."

Wann startet Deadpool 3 im Kino?

Marvel-Fans müssen dieses Jahr stark sein. Denn Deadpool 3 wird der einzige MCU-Film sein, der 2024 auf der großen Leinwand zu sehen ist. Deadpool 3 soll am 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos starten.

