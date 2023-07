"Frustrierend": Marvel-Star Haley Atwell kritisiert brutalen Tod ihrer Figur in Doctor Strange 2

In Doctor Strange 2 kehrte Hayley Atwell für einen kurzen Auftritt als Peggy Carter zurück. Ihr schneller Tod frustrierte nicht nur Marvel-Fans, sondern auch den Star selbst.

Im Kino ist Hayley Atwell gerade als Franchise-Neuzugang neben Tom Cruise & Co. in Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins zu sehen. Darüber hinaus ist die Schauspielerin für ihre Rolle als Peggy Carter aus dem Marvel Cinematic Universe bekannt, die sie erstmals in Captain America - The First Avenger spielte.

Nachdem sie mit Chris Evans' Steve Rogers ein Happy End in Avengers 4: Endgame bekam, kehrte Peggy in Doctor Strange in the Multiverse of Madness als alternative Version zurück. Der Auftritt war aber eher ein Cameo, das von Peggys brutalen Tod überschattet wurde. Jetzt sprach Atwell darüber, dass sie den Umgang mit ihrer Figur selbst nicht mochte.

Hayley Atwell kritisiert Marvel-Umgang mit ihrer Figur

Die alternative Peggy taucht in Doctor Strange 2 als Teil eines Superhelden-Teams auf, zu dem unter anderem Reed Richards aka Mr. Fantastic (John Krasinski) gehört. Die Truppe wird jedoch sehr schnell von Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) getötet.

Als Gast des Happy Sad Confused-Podcasts sprach Atwell laut Variety jetzt darüber, dass sie diese Entwicklung genauso wie Fans ihrer Figur gestört hat. Sie bezeichnet die Szene als "frustrierenden Moment":

Ich sage: 'Das war nicht meine Entscheidung!'. Als sie [Peggy] sagte: 'Das könnte ich den ganzen Tag machen' und dann sofort von einem Frisbee in zwei Hälften geteilt wurde. Und das Publikum meinte: 'Sie kann das nicht den ganzen Tag machen. Anscheinend kannst du das nicht, also dumm gelaufen für dich.' Das ist wirklich nicht gut für Peggy.

Doctor Strange 2-Drehbuchautor Michael Waldron sagte gegenüber Variety , dieser zynisch wirkende Moment sei absichtlich so gestaltet, um die brutale Unberechenbarkeit von Scarlet Witch zu untermauern und für einen bewussten Schockmoment zu sorgen. Bei Atwell kam diese Absicht aber wohl ebenso wenig an wie bei vielen Marvel-Fans.

