Überraschung: Bei Netflix ist jetzt ein 143-minütiger Riverdale-Film, mit dem so sicher niemand gerechnet hat

Sechs Jahre lang war Riverdale bei Netflix zu sehen. Nun überrascht der Streaming-Dienst mit einer Film-Version der beliebten Archie Comics, die im Indien der 1960er Jahre angesiedelt ist.

Im Januar 2017 startete die düstere Teenie-Serie Riverdale im Fernsehen. Die erfolgreiche Verfilmung der Archie Comics lief in den USA bei dem Sender The CW und wurde von Netflix nach Deutschland gebracht. Nach sieben Staffeln mit insgesamt 137 Episoden war jedoch Schluss. Riverdale endete im August dieses Jahres.

Komplett müssen wir uns deswegen nicht aus Riverdale verabschieden. Bei Netflix erscheint nun ein spannender Film, der uns das Archie-Universum aus einer völlig neuen Perspektive zeigt. Bei der indischen Produktion The Archies handelt es sich um ein 143-minütiges Musical, das die vertraute Riverdale-Geschichte variiert.

Riverdale erwacht als Musical bei Netflix zu neuem Leben: The Archies geht zurück in die Vergangenheit

Die Handlung von The Archies geht genauso wie die Riverdale-Serie auf die ikonischen Comics zurück, ist aber im Indien der 1960er Jahre angesiedelt. Hier lernen wir die Freund:innen-Gruppe Archie Andrews (Agastya Nanda), Betty Cooper (Khushi Kapoor), Veronica Lodge (Suhana Khan) und Jughead Jones (Mihir Ahuja) kennen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Archies schauen:

The Archies - Trailer (English Subs) HD

Freundschaft und Liebe sind die großen Themen, die Archie und Co. in dem Film-Musical beschäftigen. Darüber hinaus bekommen sie es mit einem mächtigen Bauunternehmer zu tun, der die Kleinstadt nach seinen Vorstellungen formen will. Schnell ist klar: Die Zukunft von Riverdale steht auf dem Spiel und nur die Jugend kann sie retten.

The Archies markiert nicht das erste Mal, dass bei Netflix die indische Neuauflage einer erfolgreichen Serie veröffentlicht wird. Mit Class startete Anfang etwa des Jahres die hindisprachige Version des spanischen Netflix-Hits Elite, der seit 2018 für Intrigen, Machtspielen und gebrochene Herzen an einer Highschool sorgt.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie sich die nächste Archie-Generation bei Netflix schlägt. Die Aussicht auf ein Musical, das in die Abgründe von Riverdale entführt, klingt auf alle Fälle sehr vielversprechend. Zusammen mit dem Kinostart von Wonka dürfte heute sowieso der größte Tag des Jahres für alle Fans von Film-Musicals sein.

Der Riverdale-Film: Wann startet The Archies bei Netflix?

Ab heute, dem 7. Dezember 2023, könnt ihr The Archies bei Netflix streamen. Der Film steht in der Original-Version (Hindi) und mit deutschen Untertiteln zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es noch weitere Audio- und Untertiteloptionen. Eine vollständige deutsche Synchronfassung von The Archies existiert (bisher) allerdings nicht.