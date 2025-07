Überraschung in den Netflix-Charts: Thriller-Serie kam aus dem Nichts und wird jetzt sogar Squid Game gefährlich

In Deutschland erklimmt eine neue Thriller-Serie die Netflix-Charts, die ihr in nur 4,5 Stunden komplett bingen könnt. Könnte sie das Squid Game-Finale von der Spitze verdrängen?

Seit über zwei Wochen hält sich die finale dritte Staffel von Squid Game ungeschlagen an der Spitze der Top 10 der beliebtesten Serien bei Netflix. Weder die Rückkehr einer gewaltigen Fantasy-Adaption noch eine neue fesselnde Western-Serie konnten den südkoreanischen Thriller-Hit von Platz 1 verdrängen. Doch jetzt gibt es ernste Konkurrenz.

Die französische Miniserie Unter der schwarzen Sonne startete vergangene Woche bei Netflix und landete jetzt direkt auf Platz 2 der Serien-Charts. Der sechsteilige Thriller trumpft mit einem schockierenden Mord und überraschenden Enthüllungen in der Provence auf.

Platz 2 der Netflix-Charts: Unter der schwarzen Sonne deckt dunkle Geheimnisse in der französischen Provence auf

In der Thriller-Serie Unter der schwarzen Sonne flüchtet die junge Mutter Alba Mazier (Ava Baya) mit ihrem Sohn vor einem gewalttätigen Umfeld und will in Spanien ein neues Leben beginnen. Doch ihre Pläne ändern sich, als sie ein lukratives Jobangebot als Saisonarbeiterin auf einem Blumenfeld in der Provence erhält. Nur leider wird sie dort direkt in einen Mord verwickelt.

Als der Patriarch des Floristik-Imperiums, Arnaud Lasserre (Thibault de Montalembert), umgebracht wird, gerät Alba direkt in Verdacht. Denn zu ihrer eigenen Überraschung stellt sich heraus, dass der Tote in Wahrheit ihr leiblicher Vater gewesen sein soll und sie kurz zuvor als Erbin in sein Testament aufgenommen hat. Thriller-Fans erwarten nun jede Menge Intrigen, wilde Twists und ein Auftritt der französischen Schauspiellegende Isabelle Adjani als Witwe des Mordopfers.

Für Fans spannender Krimi- und Thriller-Serien verspricht Unter der schwarzen Sonne den idealen Binge. Die französische Netflix-Produktion erzählt eine in sich geschlossene Geschichte. Die sechs Episoden haben eine Gesamtlaufzeit von 4,5 Stunden, sodass ihr Unter der schwarzen Sonne an einem Nachmittag oder Abend komplett schauen könnt.



So sieht die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix aus:

Welcher Serie wird es zuerst gelingen, Squid Game vom Thron zu stoßen? Ein möglicher Kandidat wäre die am 17. Juli startende Thriller-Serie Untamed. In der neuen Netflix-Serie von Autor Mark L. Smith (American Primeval) wird Eric Bana zum Nationalpark-Ermittler Kyle Turner, der in den Tiefen des Yosemite-Nationalparks düstere Geheimnisse und einen Mord aufklären muss.

